Gorilla Glass Victus: nová generace odolného skla vydrží pád ze dvou metrů. První ji nabídne Samsung

Pakliže běžně upouštíte telefon z výšky dvou metrů, nová verze skla Gorilla Glass by vám mohla přijít vhod. Společnost Corning představila novou generaci s názvem Gorilla Glass Victus – nejnovější přírůstek do řady odolných skel, která dnes využívá téměř každý výrobce mobilních telefonů. Společnost udává, že nový model vydrží pád na „tvrdý a zdrsněný povrch“ až ze dvou metrů. Oproti předchozímu modelu (Gorilla Glass 6) se také dvojnásobně zvýšila odolnost vůči škrábancům.

Nejdříve v Samsungu

Prvním výrobcem, který novinku implementuje do svých telefonů, by měl být jihokorejský Samsung. Podle vyjádření Corningu by se tak mělo stát už v blízké budoucnosti, s největší pravděpodobností půjde o model Galaxy Note 20 Ultra, k jehož představení dojde 5. srpna.

Zda Gorilla Glass Victus dostojí marketingovým slibům, se tak budeme moci přesvědčit již zanedlouho. Už nyní si však můžete pustit sérii videí přímo od společnosti Corning, která zachycuje intenzivní testování včetně vrhání skla proti tvrdým povrchům, aniž by se rozbilo. Místy se jedná o téměř hypnotizující zážitek.