Gorilla Glass ochrání mobilní fotoaparáty. Poskytne kvalitnější snímky a vyšší odolnost

Společnost Corning našla další odbytiště pro svá odolná skla Gorilla Glass. S nimi se nejčastěji setkáváme u smartphonů, najdeme je ale i na větších či menších úhlopříčkách. Před třemi lety jsme se dočkali speciálních skel Gorilla Glass DX a DX+ pro chytré hodinky a náramky, nyní má Corning s těmito skly jiné úmysly.

Se sklíčky Gorilla Glass se budeme nově setkávat na zadních stranách smartphonů, konkrétně nad čočkami fotoaparátů. Corning tvrdí, že se jedná o novou kategorii odolných skel, byť podle názvu odhadujeme, že se jedná o podobná (ne-li totožná) skla, jaká jsou již tři roky používána v nositelné elektronice. Při jejich vývoji byl kladen největší důraz na co nejvyšší propustnost světla a odolnost proti odleskům, což jsou pro čočky fotoaparátů pozitivní vlastnosti.

Podle inženýrů z Corningu mají skla Gorilla Glass DX a DX+ zajistit až 98% propustnost světla, díky čemuž mají být snímky prosvětlenější a kvalitnější. Druhým benefitem pak má být minimalizování odrazů, které mohou vést na fotografiích k výskytu světelných „duchů“.

One of its benefits is that it can eliminate "ghost images" when taking pictures. pic.twitter.com/dn3Ev5ty24

— Ice universe (@UniverseIce) July 23, 2021