GoPro Hero 10 Black: nejoblíbenější akční kamera se dočkala nového čipu i užitečných funkcí

GoPro dnes představilo nový model populární akční kamery s označením GoPro Hero 10 Black. Mezi hlavní výhody patří nový procesor, který umožní snímání videa s vyšší snímkovou frekvencí, vylepšená stabilizace a nebo automatický upload videí během nabíjení kamery.

Dvojnásobná frekvence i nový procesor

Hero 10 v mnoha případech nabízí dokonce dvojnásobnou snímkovou frekvenci oproti Hero 9. Zvládá 5,3K rozlišení při 60 FPS, 4K při 120 FPS a 2,7K při 240 FPS. Předchozí generace Hero 9 nabídla 240 FPS pouze v případě Full HD rozlišení, jedná se tedy o značné vylepšení především pro zpomalené záběry.

Za těmito změnami stojí nový procesor GP2, který vystřídal starší GP1. Ten je v kamerách GoPro osazen už od řady Hero 6 Black. Díky novému čipu se dočkáme také mnohem rychlejších reakcí dotykového displeje nebo pokročilého zpracování videa například v podobě lepší eliminace šumu.

GoPro i nadále pokračuje ve svých snahách nalákat co nejvíce uživatelů do předplatného, v rámci kterého dostanete slevu na nákup kamery (100 USD u modelu Hero 10 Black), přístup do programu pro výměnu poškozených kamer a nyní nově také možnost přímého uploadu videí do cloudu při nabíjení. Cena předplatného je 5 USD za měsíc nebo 50 USD za rok (v přepočtu asi 100 Kč a 1000 Kč bez DPH). GoPro Hero 10 Black můžete už nyní objednat na některých českých e-shopech za cenu 13 990 Kč.

Ačkoliv nebudete chtít platit poplatky za předplatné, i tak bude s novou kamerou bezdrátový přenos videa do telefonu o 30% rychlejší. K dispozici zůstává i nadále možnost přenosu pomocí kabelu.

Další vylepšení

Kromě již zmíněného přináší Hero 10 Black ještě několik méně významných vylepšení. Jedná se například o lepší vyrovnávání horizontů, které ale bude fungovat pouze u nižších rozlišení a frekvencí (max. 4K/60 FPS nebo 2,7K/120 FPS a Full HD/120 FPS).

Focení statických snímků nyní probíhá v rozlišení 23 MPx namísto původních 20 MPx. Vylepšení se dočkala také stabilizace HyperSmooth, kterou je nyní možné použít i při živém streamování videa. Tato funkce bude ale opět pouze pro předplatitele.

Objektiv kamery by měl nyní lépe odpuzovat vodu i odolávat poškrábání, navíc zůstává odnímatelný. Příjemnou zprávou na závěr je, že většina příslušenství k Hero 9 by měla být kompatibilní i s Hero 10.