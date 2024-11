Googlu roste obří konkurence: ChatGPT má vlastní webový vyhledávač, vyzkoušeli jsme ho

OpenAI přidala do ChatGPT funkci regulérního webového vyhledávání

Firma stojící za jednou z nejpopulárnějších služeb posledních let tak vyzývá Google

Vyhledávání v ChatGPT uvádí jasné zdroje a spolupracuje i s několika vydavateli

Jak OpenAI avizovala, tak také učinila. Experiment se SearchGPT se měl totiž časem dostat přímo do ChatGPT a to se právě stalo. ChatGPT tak nově získal funkci vyhledávání v reálném čase, čímž konečně přestal chodit kolem horké kaše a teď už definitivně vyzval Google.

Nová doba

Vyhledávání je přímo součástí ChatGPT a uživatelům umožňuje přístup k živým webovým datům přímo v rámci jejich interakcí v chatu. Funkce s názvem ChatGPT Search je v tuto chvíli k dispozici pouze předplatitelům, ale v následujících týdnech se rozšíří i na bezplatné uživatele a uživatele z podnikové a vzdělávací sféry.

V kontextu posledních měsíců a let nejsou AI vyhledávače nic nového, ostatně například Perplexity dobře známe a používáme. Nicméně máloco je tak populární a masově používané jako ChatGPT a teď je konečně vyhledávač poháněný umělou inteligencí už i tady. Uživatelé mohou webové vyhledávání aktivovat buď automaticky na základě povahy svého dotazu, nebo ručně kliknutím na ikonku zeměkoule.

Pomocí vyhledávání přímo v ChatGPT se OpenAI snaží vyřešit hlavní omezení tím, že překlenuje mezeru ve znalostech, která měla předtím stopku v roce 2021 a následně v roce 2023.

Fakticky a správně?

OpenAI samozřejmě není jediná firma, která něco takového zavádí. Stačí vzpomenout na Google a jeho AI Overviews, které sice obecně vzato fungují dobře, ale na absurdní dotazy dokázaly generovat absurdní odpovědi. Včetně tipů a triků na to jak si dát na pizzu lepidlo, nebo jak jíst kameny. S podobnými věcmi si umí nové vyhledávání v ChatGPT poradit bez problémů a z desítek dalších více či méně reálných, absurdních i hloupých dotazů, které jsem zkoušel, obstál se ctí. Ne vždy bylo všechno fakticky správně ze sta procent, ale vždy byla správně minimálně drtivá většina odpovědi.

Nesmíme ale zapomínat, že tu máme pořád čest s velkým jazykovým modelem a ten může pořád halucinovat, byť by se to nemělo dít už tak často a v takové míře. Na podporu vyhledávání navázala OpenAI partnerství s poskytovateli dat, včetně služby Bing (skrze kterou dřív ChatGPT vyhledával), a také s mediálními společnostmi, jako jsou Hearst, Condé Nast, Axel Springer, News Corp a další.

Cílem takových partnerství je poskytovat přesné a aktuální informace z různých kategorií, jako je zpravodajství, počasí, finance a sport. Ostatně ChatGPT vždy uvádí jasné a klikatelné zdroje, tudíž se můžete vždy poměrně jednoduše a rychle dostat přímo ke zdroji. Otázkou je, kdo to bude dělat a co to během pár let udělá s návštěvností webů.

Uživatelský komfort

Bude své nové vyhledávání OpenAI monetizovat? Inu, ve výsledku nejspíš ano, nicméně zatím tvrdí, že žádná reklama v plánu skutečně není. Jde tak o velký rozdíl a z pohledu uživatelského komfortu obrovskou výhodu oproti Googlu, který té reklamy neservíruje zrovna málo a jehož obchodní model na reklamě stojí. Čistota výsledků vyhledávání v ChatGPT a absolutní zaměření na odpověď, nikoliv odkazy (byť ano, Google už dávno není jen seznam odkazů) je z pohledu uživatelského komfortu nesrovnatelná.

Načasování ChatGPT Search jde ruku v ruce s rostoucím zájmem o technologii vyhledávání založenou na umělé inteligenci, protože konkurenti, jako jsou Google a Meta, rozvíjejí své vlastní schopnosti v oblasti umělé inteligence. Za nedlouho tak už bude asi docela těžké něco vyhledávat bez AI.

Konečně se ale na poli vyhledávání něco děje. Ve výsledku to působí tak, že Google má snad poprvé ve své existenci něco, z čeho by se mohla vyklubat reálná konkurence. A není to AI Bing, ale právě vyhledávání v mega populárním ChatGPT. Zmíněná Meta, která údajně také pracuje na AI vyhledávači, by mohla být vzhledem ke svým populárním službám a aplikacím také notně používaná. Nemluvě o tom, jestli do toho všeho vstoupí (nebo bude kvůli regulátorům nucen vstoupit) časem i Apple a na jeho zařízeních bude jako defaultní možnost něco jiného než Google. V konečném důsledku bysme měli z konečně reálné, relevantní a ambiciózní (sorry DuckDuckGo…) konkurence Googlu těžit my, uživatelé.