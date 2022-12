Google v Česku omezil své služby. Změny se dotknout každého uživatele

Google musel změnit to, jak zobrazuje zpravodajský obsah v rámci svých služeb a aplikací

Na vině je novela autorského zákona, která velkým firmám zakazuje bezplatně přistupovat k úryvkům článků

Změna je již nyní patrná ve vyhledávači i ve Zprávách Google

Možná jste si v posledních dnech všimli, že výsledky ve vyhledávání na Googlu postrádají dříve klíčové náhledy (obrázky nebo třeba části perexů u článků). To samé platí i o aplikaci Zprávy Google, která se tak de facto přes noc stala jen agregátorem titulků. Chyba však není na vašem přijímači, Google musel toto novum přijmout kvůli legislativní změně v rámci Evropské unie.

Google doslova ostrouhal

Česká republika přijala do svého autorského zákona směrnici Evropské unie, podle které nesmí kupříkladu Google či Bing v rámci svých služeb a aplikací zobrazovat potenciálně chráněný obsah. Jmenovitě jde o úryvky článků a náhledy obrázků a videí.

Cílem novely je zřejmě, aby firma Google a další technologické subjekty webům za zapůjčení náhledu platily. Konkrétně to komentovala Tereza Tůmová, ředitelka Sdružení pro internetový rozvoj: „Od novely autorského zákona si slibujeme, že dojde k nastavení férových podmínek pro dohodu mezi tvůrci obsahu a těmi, kteří výsledky jejich práce využívají, a to povede ke spravedlivé odměně za úsilí vynaložené na vytváření obsahu na straně vydavatelů.”

Zatím to ale vypadá, že výsledek je opačný – vyhledávače budou takto omezený obsah zobrazovat méně a dostane se tedy k menšímu počtu lidí. V první řadě tak změna dopadne přímo na uživatele, kteří například z Google Zpráv konzumují obsah každý den.

Líbit se to však nemusí ani vydavatelům a mediálním domům, které díky komplexním náhledům dostávaly své články mezi širokou veřejnost. Odstraněním těchto náhledů může dojít k posílení role titulků, což může dále negativně ovlivnit mediální trh (například zvýšit podíl clickbaitů).

Nevzhledná podoba článků

Změnu si můžete prohlédnout již nyní jak v samotném vyhledávači Google, tak v aplikaci Zprávy anebo v mobilní aplikaci Google Discover. Z původního zobrazení, kdy tím hlavním byl modře zbarvený titulek, pod ním dva řádky vypůjčeného textu a vpravo zmenšený obrázek, zbyl prakticky jen titulek a URL adresa nad ním.

Takto vypadající odkazy a výsledky ve vyhledávání nejsou atraktivní pro čtenáře a také se v nich špatně orientuje. Důležité je také zmínit, že Google okamžitě začal více zobrazovat e-shopy, které nevnímá jako zpravodajské weby, tudíž zde smí bez poplatku zobrazit náhledový obrázek i úryvek textu.

Dohodne se Google s vydavateli?

Aktuální situace logicky není příznivá pro nikoho. Zklamání z nově přijaté legislativy vyjádřil Google ve svém tiskovém prohlášení: „Tato novela bude mít negativní vliv na kvalitu našich produktů a služeb v Česku a zároveň zhorší přístup lidí ke kvalitnímu zpravodajství.“

Americká firma zároveň nechce přistoupit na to, že by webovým portálům měla za úryvky platit. Naději však dává celému sporu případ z Francie, kde do svého právního řádu eurounijní směrnici zakomponovali již vloni.

Google se tam jednoduše dohodl s vydavateli, že od nich bude dál odebírat úryvky obsahu, protože je to výhodné pro obě strany – a hlavně pro čtenáře. S kým se Google nedohodl, jeho obsah zobrazuje omezeně, tedy bez perexu a obrázku. Na druhou stranu, když budou čeští zákonodárci trvat na svém, může se také stát, že Google některé své služby v Česku rovnou vypne, jako to před lety udělal ve Španělsku se službou Zprávy. Následně trvalo několik let, než se tamní vláda s Google dohodla.