Google usnadní uživatelům přesun z iOS na Android. Chystá vlastní aplikaci

Přechod z jednoho operačního systému na jiný je velkým tématem nejen pro výrobce chytrých telefonů, ale také pro samotné společnosti, jež za dvěma dominantními systémy stojí. Zatímco Apple má v obchodě Google Play už nějakou dobu vlastní aplikaci Přechod na iOS, Google takový luxus nemá.

Podle údajů ukrytých hluboko v kódu aplikace Nástroj na obnovení dat se nicméně Google chystá k podobnému kroku, jaký před lety učinil Apple. Uvnitř verze 1.0.382048734 našli novináři z 9to5Google několik řádků informací, které odkazují na dosud nevydanou aplikaci Switch to Android (Přesun na Android):

Krok 1: Stáhněte si aplikaci Přesun na Android z App Store

Krok 2: Jděte do nastavení Wi-Fi

Krok 3: Připojte se k síti ^1 a vložte heslo ^2

Zároveň je z některých změn v jazykových obratech patrné, že chystaná aplikace Switch to Android by měla být schopna přesunout mnohem více údajů, než kolik je možné přesunout nyní. Největší naděje vzbudila informace, že údajně půjde přesunout aplikace. Prozatím není jasné, jakým způsobem by přetáhnutí aplikací z iOS do Androidu probíhalo, pakliže to vůbec bude možné.