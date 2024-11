Google unikly detaily čipsetu pro Pixel 11! Tensor G6 má vyřešit zásadní problémy

Googlu unikly dokumenty popisující podrobnosti o vývoji nového čipu Tensor G6

Firma přiznává problémy s přehříváním a výdrží baterie, na což si zákazníci dlouhodobě stěžují

„Osekání“ několika oblastí v rámci čipu by mělo optimalizovat výrobní náklady a eliminovat zmíněné nedostatky

V porovnání s konkurencí čipy od Googlu dlouhodobě nedosahují takové výkonnosti, kterou by leckdo od hardwaru pro modely podobných měřítek očekával. Pro mnohé majitele telefonů Pixel je jistě zklamáním, že ani po čtyřech generacích Google nenašel recept na dokonalý procesor. O to více pohoršující pak může být informace, že ani šestá generace Tensoru nepřinese dramatické změny ve výkonnosti a naopak lze očekávat v určitých oblastech lehký downgrade. Dle všeho je to nicméně pro dobro věci a Google se hodlá konečně vypořádat s několika problémy, na které si uživatelé Pixelů stěžují již roky.

Uniklé dokumenty odhalují zajímavá zjištění

Z divize gChips, která má na starosti právě vývoj procesorů Tensor, unikl dokument popisující vývoj nového čipu Tensor G6. Kromě technických specifikací se v něm mimo jiné popisuje i motivace pro konkrétní učiněná rozhodnutí či změny oproti předešlým generacím.

Zajímavý je hned úvod dokumentu, kde se Google svěřuje, že celý program okolo čipů není zcela v souladu s finančními cíli. Tato myšlenka není dále do detailu rozpracovaná, každopádně to svědčí o jistých problémech. Rovněž z toho lze vyvodit, že jedním z hlavních důvodů pro vývoj a užití vlastních čipů byly potenciálně nižší náklady. Finanční stránka by tedy měla být první z oblastí, kde se Google pokusí o optimalizaci.

Co je zajímavější z pohledu koncového zákazníka jsou další dvě v dokumentu zmiňované oblasti. Jde o problémy s teplotou a životností baterie. Jinými slovy, Google si je vědom toho, že mezi nejpalčivější problémy uživatelů Pixelů patří přehřívání zařízení a nízká výdrž baterie.

Dle informací serveru Android Authority, který měl k uniklým materiálům přístup, se zdá, že si Google nechal vypracovat průzkum mezi zákazníky. Výsledky pak hovoří jasně – přehřívání telefonu je primárním důvodem pro vracení a reklamace Pixelů, přičemž tento problém zmiňuje 28 % zákazníků. Cíl je tedy jasný a Google zmiňuje, že při výkonnostně náročnějších úlohách je nezbytné optimalizovat činnost procesoru tak, aby negeneroval nadměrné teplo.

Druhým již zmiňovaným problémem je životnost baterie. Opět dle průzkumu vychází, že jde o oblast, kde jsou uživatelé poněkud nespokojení. Dokonce se uvádí, že méně než 86 % uživatelů Pixelů 6 a 7 dokáže na jedno nabití zvládnout celý den. Velmi zajímavá je informace, že zákazníci údajně očekávají, že telefon na jedno nabití vydrží 36 hodin. Z dostupných informací není jasné, jaké konkrétní kroky hodlá Google podniknout pro zlepšení životnosti baterie, ani zda skutečně cílí na takto dlouhou výdrž. Je však prakticky jisté, že to je oblast, na kterou bude upřena primární pozornost.

Jak to vypadá se specifikacemi?

Již jsme uvedli, co Google potřebuje zlepšit, nyní se pojďme podívat, jak toho chce docílit. Hlavní myšlenka zřejmě spočívá v celkovém zmenšení plochy čipu, což by mělo primárně pomoct redukovat náklady na výrobu a tím pádem dopomoci Googlu k lepším finančním výsledkům.

Se zmenšením čipu se však pojí i redukce funkcionalit, respektive určité kompromisy v mnoha ohledech. Lehce osekané bude GPU, které v porovnání s modelem G5 přijde o ray tracing a podporu virtualizace, jak rovněž ilustruje tabulka níže. Jde však o funkcionality, kterými ani aktuální Pixel 9 s čipem Tensor G4 nedisponuje. Zajímavé pak je, že Tensor G6 bude obsahovat stejný grafický čip, který byl původně zvažován pro původní verzi Tensoru G4 (Redondo). Nakonec byla nicméně kvůli prodlevám ve výrobě zvolena jiná konfigurace vystupující pod označením „zumapro“.

Tensor G4 (“zumapro”) “Redondo” (zrušený Tensor G4) Tensor G5 (“laguna”) Tensor G6 (“malibu”) GPU Arm Mali-G715 (7 cores) IMG CXT (3 cores) IMG DXT (2 cores) IMG CXT (3 cores) Frekvence 900 MHz – 1100 MHz 1100 MHz Podpora ray-tracingu Ne Ne Ano Ne Podpora virtualizace GPU Ne Ne Ano Ne Velikost čipu 14,7 mm² (4LPE) 14,82 mm² (N3E) 16,6 mm² (N3E) 14,1 mm² (N3P)

Podobné změny se pak odehrály i v dalších oblastech, například DSP (digital signal processor) přijde o jedno jádro za účelem úspory místa. Cache SLC přijde o polovinu své kapacity a nově bude mít jen 4 MB. Jak se však zdá, úspory se nedotkly samotného CPU, což je dobré znamení, zároveň ale nelze očekávat žádné dramatické zlepšení v této oblasti. Dokumenty také pocházejí z doby, kdy rozvržení nebylo ještě finálně dokončeno. Časem tak můžou vyplout na povrch ještě další detaily o dodatečných úpravách.

Samotné specifikace nám bohužel nenapovídají nic konkrétního ohledně výkonnosti nového čipu. Vzhledem k nemalým úsporným opatřením lze však předpokládat, že na tom nový čip nebude dramaticky lépe než předchůdce. Důležité ale je, pokud se Googlu podaří těmito změnami potlačit výše zmíněné nešvary, tedy přehřívání a rychlé vybíjení baterie. Prioritou Googlu v oblasti vlastních čipů konec konců nikdy nebylo kralovat benchmarkům. Cílem spíše bylo nabídnout svým hardwarem něco navíc, integrovat vlastní funkcionality a zlepšit celkový uživatelský zážitek z výsledného produktu.