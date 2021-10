Google si rýpnul do Applu ohledně budoucnosti SMS. A rovnou nabídl pomocnou ruku

Již delší dobu se hovoří o tom, že standard RCS (Rich Communication Services) by mohl být „další velkou věcí“ ve světě chytrých telefonů. Zatímco dříve se o prosazení nového standardu, který má za cíl nahradit zastaralé SMS, snažily různé velké společnosti po vlastní ose, výraznější posun nastal ve chvíli, kdy se do celé záležitosti vložil Google a ustanovil RCS jako výchozí řešení posílání zpráv ve své aplikaci.

Na řadě jsou nyní operátoři, přičemž ve Spojených státech je Google s těmi největšími již domluvený na implementaci v příštím roce. Logickou zastávkou je tak největší konkurent v podobě společnosti Apple. Redaktoři serveru The Verge Apple několikrát v minulosti na toto téma kontaktovali, nicméně ani jednou se gigant z Cupertina nevyjádřil.

💚 Group chats don't need to break this way. There exists a Really Clear Solution. Here's an open invitation to the folks who can make this right: we are here to help. 💚💙 https://t.co/4P6xfsQyT0

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) October 7, 2021