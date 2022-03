Google si došlápl na alternativního YouTube klienta Vanced. Ten brzy úplně skončí

Videa na YouTube nemusíte sledovat pouze skrze oficiální aplikaci Googlu, ale lze využít také alternativní klienty. Jeden z těch nejpopulárnějších YouTube Vance se stal trnem v oku giganta z Mountain View, který jeho vývojářům pohrozil skrze své právnické oddělení. Hrozba soudu zabrala, neboť YouTube Vanced v nejbližších dnech skončí. „Byli jsme požádáni, abychom odstranili všechny zmínky o YouTube, změnili logo a odstranili všechny odkazy související s produkty YouTube,“ řekl zástupce Vanced pro server The Verge.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022