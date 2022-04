Google prý v mapách odhalil ruské vojenské základny. Realita je zcela odlišná

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala v rámci mezinárodního společenství pozdvižení a většina států západního světa bez váhání nabídla napadenému státu pomocnou ruku. K ekonomickým sankcím se přidal také soukromý sektor v čele s technologickými korporacemi, jako jsou Apple, Microsoft či Google. Právě poslední jmenovaný se v tomto konfliktu významně angažuje na straně Ukrajiny, například finančním příspěvkem a ochrannou klíčových služeb.

⚡️GOOGLE MAPS ВІДКРИВ ДОСТУП ДО ВІЙСЬКОВИХ ТА СТРАТЕГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ РОСІЇ.

Тепер кожен може побачити різноманітні російські пускові установки, шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти та секретні полігони з роздільною здатністю близько до 0,5 метра на піксель.

Nyní ovšem médii proběhla zpráva, že se Google zapojil do konfliktu také skrze svou službu Mapy. Konkrétně měl odhalit všechny ruské vojenské základny a objekty na satelitních snímcích v rozlišení půl metru na jeden pixel. Běžně přitom bývají vojenské objekty z bezpečnostních důvodů rozmazány. Do detailu se tak prakticky kdokoli mohl podívat na různé aspekty válečné mašinérie, přičemž někteří přispěchali s „šokujícím“ odhalením falešné vojenské techniky, například maket letadel či nafukovacích tanků.

Pomineme-li fakt, že mlžení ohledně skutečné síly armády patří ve vojenských kruzích mezi standard už od nepaměti a kupříkladu nafukovací tanky byly velmi populární už za druhé světové války, není toto odhalení tak senzační, jak jej některé weby prezentují. Google totiž žádné změny ve svých mapových podkladech na území Ruska od vypuknutí války neučinil.

S tímto odhalením přišel server The Verge, který našel minimálně jeden záběr, který byl v necenzurované podobě k dispozici ještě před vypuknutím konfliktu. Na toto téma se vyjádřila také Genevieve Parková, mluvčí Googlu. „Neupravovali jsme rozmazání na žádných našich satelitních záběrech Ruska,“ odpověděla na e-mailový dotaz The Verge. I když jsou snímky kolující internetem nejspíš legitimní, nic to nemění na faktu, že byly k dispozici také před konfliktem na Ukrajině. Za zmínku stojí také fakt, že armády velkých mocností mají přístup k vlastním satelitním snímkům, které mohou být daleko podrobnější.