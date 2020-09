Google pracuje na speciálním mikroskopu, který má pomoci s diagnózou rakoviny

Google vyhrál kontrakt technologické organizace DIU (Defense Innovation Unit) amerického ministerstva obrany na používání nejnovějších technologických postupů ke zlepšení přesnosti diagnóz rakoviny. Experti odhadují, že kolem pěti procent diagnóz je stanoveno nesprávně a v polovině těchto případů nesprávná diagnóza způsobuje další problémy.

Google plánuje pomocí opensourcové platformy TensorFlow vytrénovat umělou inteligenci k detekci rakovinných buněk na fotografiích pořízených mikroskopem. Již začal za pomoci aplikačního rozhraní Google Cloud Healthcare vyvíjet neurální sítě k deidentifikaci a segmentaci stávajících datasetů. Až bude AI plně vytrénovaná, technologický gigant hodlá nadesignovat vlastní mikroskop s integrovaným překryvným modulem pro rozšířenou realitu, který lékařům řekne, jak je pravděpodobné, že buňky jsou rakovinné.

Google doufá, že jeho metoda sníží „obrovský objem dat“, s kterým se lékaři musejí nyní potýkat, a že díky ní budou diagnózy rychlejší, přesnější a rovněž i levnější. Než však bude moci být použita v praxi, bude to nějakou dobu trvat.

První dodávka mikroskopů bude směřovat do vybraných léčebných zařízení vládního úřadu Defense Health Agency, a to výhradně za účelem výzkumu. Poté se technologie dostane do agentury US Military Health System a nemocnic Veteran’s Affairs, kde se bude testovat v praxi.

Zmíněná agentura Defense Health Agency v současnosti vydává na výzkum rakoviny ročně kolem 1,7 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 38 miliard korun). Očekává se, že toto číslo poroste, aby úřad mohl v příštích letech participovat na více AI projektech.