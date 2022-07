Google podpoří ženy, které i přes zákaz chtějí potrat. Pomoc ale není dostatečná

Google se postaví za uživatelky jeho služeb, které chtějí podstoupit potrat, ale v jejich zemi to není legální. Firma to oznámila v příspěvku na oficiálním blogu minulý pátek. V průběhu příštích týdnů tedy začne z historie polohy uživatelů cíleně mazat návštěvy potratových klinik, zařízení pro oběti domácího násilí, klinik pro hubnutí a dalších potenciálně problematických míst.

Rozhodnutí přišlo poté, co v druhé polovině června Nejvyšší soud v USA zrušil právo na potrat. To platilo od roku 1973 a ženy měly právo na interrupci do 23. týdne těhotenství. Samuel Alito, jeden ze soudců Nejvyššího soudu USA, v odůvodnění napsal: „Ústava se nezmiňuje o potratu a žádné takové právo není chráněno žádným ústavním ustanovením.“

Společnost Google pojala podezření, že historie polohy uživatelů, kteří i přes zákaz navštíví některé ze jmenovaných míst, by mohla být použita proti nim ve snaze prokázat nelegální činnost. Na druhou stranu, u soudu může být jako důkaz použita třeba i historie vyhledávání a sledování videí na YouTube, kterou Google nadále ukládá a v případě potřeby dává k nahlédnutí státním složkám.