Google Pay čeká proměna. Aplikace bude chtít nahradit vaši peněženku

Už za tři týdny se uskuteční vývojářská konference Google I/O, na které bude představen Android 13 společně s dalšími novinkami z oblasti digitálních služeb a aplikací. Dočkat bychom se mohli například kompletně přepracované aplikace Google Pay, která by se měla proměnit v komplexní peněženku. Jak bude vypadat?

Slovní spojení Peněženka Google již americký internetový gigant v minulých letech používal, avšak nakonec vsadil všechny karty na svojí platební službu Google Pay. Nyní se zdá, že se Peněženka dočká vzkříšení – internetem koluje nejen nová ikona, ale také první screenshot ze samotné aplikace.

V tuto chvíli ale není jasné, zda se bude jednat pouze o doplněk ke Google Pay, nebo o jeho kompletní náhradu. Spíše bychom počítali s druhým scénářem, protože i do Peněženky půjde ukládat platební karty pro bezkontaktní placení. Kromě toho se má aplikace stát domovem pro dárkové i věrnostní karty, letenky, očkovací průkazy nebo jízdenky.

Here's a look at what could be the new "Wallet" interface within Google Play Services. Seems Google Pay is still the branding for contactless payments, but the interface for all your digital cards may be branded as Wallet (back to square one, eh?) pic.twitter.com/ezn3iPMDZa

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 18, 2022