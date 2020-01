Google oznámil, kdy představí nový Android 11

Google včera zveřejnil webovou mikrostránku I/O Mission, která obsahovala šifrovací hru vyžadující spolupráci více lidí. Cílem hry bylo dešifrovat jména satelitů v jednotlivých clusterech a najít jejich původní kmitočty. Odměna za úspěšné splnění úkolu se dala předem tušit – odhalení termínu letošního ročníku vývojářské konference Google I/O.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020