Google indexuje pozvánky do privátních WhatsApp skupin. Přidat se může kdokoliv

WhatsApp umožňuje vytvářet soukromé skupiny a zvát do nich osoby speciálně vygenerovaným odkazem. Ten by pochopitelně měl být dostupný jen těm lidem, jimž ho administrátor skupiny poskytne. Jak se ale ukázalo, ne vždy tomu tak bylo.

Google, stejně jako další vyhledávače, totiž tyto odkazy indexoval. Pokud na takový odkaz někde narazil, například na Facebooku či nějakém menším blogu, zařadil jej do své databáze. A tyto odkazy následně bylo možné snadno najít vyhledáváním pomocí výrazu: site:chat.whatsapp.com.

Podle odbornice na reverse-engineering aplikací Jane Manchun Wong takto Google indexoval okolo 470 tisíc soukromých skupin. WhatsApp na to nejprve reagoval vcelku nicneříkajícím prohlášením, že lidé nemají veřejně sdílet pozvánky, které nechtějí zveřejnit, neb pak budou z principu vyhledatelné.

Looks like WhatsApp has fixed it by removing the existing listing from Google and adding the `noindex` meta tag on the chat invitation links! :D pic.twitter.com/kict2bsENu

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 22, 2020