Google Fotky končí jako bezplatné neomezené úložiště. Jaké jsou alternativy?

Na dnešní den připadá Mezinárodní den dětí, ovšem rodiče ukládající fotografie svých ratolestí do služby Google Fotky budou mít o starost víc; počínaje dnešním dnem totiž končí možnost bezplatného zálohování fotografií nad rámec základní kapacity úložiště. Únik ke konkurenci ovšem nebude snadný, neboť tak komplexní služba jako jsou Google Fotky jednoduše neexistuje.

Google Fotky: 15 GB zdarma, další prostor za peníze

Když Google službu Fotky spouštěl, byl velmi velkorysý. Majitelé smartphonů Google Pixel mohli do Fotek zdarma zálohovat jakékoliv množství fotografií v původní kvalitě, majitelé ostatních telefonů si mohli užívat bezplatné zálohy snímků ve vysoké kvalitě. Od dnešního dne je praxe jiná – majitelé Pixelů mají k dispozici bezplatné zálohy ve vysoké kvalitě a majitelé telefonů ostatních značek budou mít zdarma pouze prvních 15 GB.

Alespoň drobnou útěchou je, že fotografie zálohované do dnešního dne se do této kapacity nepočítají, od stanoveného limitu vám budou ukrajovat prostor až snímky zálohované od dnešního dne. Kapacita 15 GB by vám podle Google měla vystačit na další dva roky zálohování, pochopitelně však záleží, jak moc jste aktivní fotografové. Abyste si tento bezplatný prostor mohli užít co nejdéle, připravil Google nástroj, který vám pomůže smazat rozmazané snímky, screenshoty obrazovky a další obrázky, které vyhodnotí jako nedůležité. Odsud se zároveň dozvíte, na jak dlouho vám ještě bude současné úložiště stačit.

Nutno brát v potaz, že oněch 15 GB je sdílených v rámci služby Google Disk, takže vám tuto kapacitu budou ukusovat i další uložené soubory, dokonce i emaily. Zaplněním Google Disku tak můžete teoreticky paralyzovat i svůj Gmail pro příchozí emaily. Nechcete-li toto dopustit, doporučujeme vypnout v mobilní aplikaci Google Fotky automatické zálohování; aplikace bude fungovat i nadále sloužit jako mobilní prohlížeč fotek, ovšem nebude je zrcadlit do webového úložiště.

Zaplatit nebo odejít?

Opustit Google Fotky ke konkurenci rozhodně není jednoduchá záležitost, služba od Google totiž neslouží pouze k záloze fotografií, ale i k jejich správě, kategorizaci, úpravám apod. Google velmi těží z využití umělé inteligence, která dokáže rozpoznávat lidi na fotografii podle obličeje, hledat konkrétní snímky podle popisu objektu nebo místa pořízení apod. Za dobu existence Google Fotek si uživatelé na tyto funkce natolik zvykli, že bude velmi obtížné říci sbohem.

Google si je tohoto faktu vědom a doufá, že většina uživatelů si rozšířenou kapacitu Google Disku předplatí. Nejlevnější variantou je 100 GB za 60 korun měsíčně (nebo 600 korun ročně), poté Google nabízí 200 GB za 80 korun (nebo 800 korun ročně), popř. 2 TB za 300 korun měsíčně (nebo 3 000 korun ročně). Zakoupenou kapacitu můžete sdílet s rodinou.

Konkurence prakticky není

Pokud vám nepřijdou balíčky od Google příliš atraktivní, můžete svoji knihovnu fotografií přesunout do některé z konkurenčních služeb. Musíte však počítat s tím, že o komplexnost služby Google Fotky přijdete a mnohdy získáte pouze cloudový disk pro zálohy.

Asi nejblíže je Google fotkám služba iCloud Photos od Apple, ovšem ta vám dá zdarma pouze 5 GB, za další prostor si musíte připlácet. Získáte nejen cloudové úložiště, ale aplikaci se spoustou kategorizačních a editačních funkcí, která existuje nejen pro jablečná zařízení, ale i pro Windows.

Pro prosté zálohy se jako nejvýhodnější jeví OneDrive od Microsoftu, zvlášť když si koupíte rodinné předplatné Microsoft 365 pro 6 členů. Za 2 700 korun ročně připadne každému členovi 1 TB prostoru, což vychází na 37,5 korun měsíčně na osobu, a ještě dostanete návdavkem kancelářský balík Office. Možnosti pro vyhledávání a třídění fotografií podle obsahu na nich jsou však mnohem omezenější.

Pokud chcete opravdu zálohovat kvanta fotografií a nic neplatit, máte možnost využít českou službu Zonerama. Bohužel aplikace pro Android k automatickému zálohování je již nedostupná, takže fotografie do Zoneramy musíte „ládovat“ postaru přes počítač, ať už přes webové rozhraní nebo přes placenou aplikaci Zoner Photo Studio X.

Fotografie lze také zálohovat do specializovaných fotoslužeb (např. Flickr či Amazon Photos), popř. využít jedno z mnoha cloudových úložišť (Dropbox, Mega), ovšem u všech je nutné počítat s poplatky za vyšší kapacitu úložiště. Pak už je na uživateli, aby si spočítal, jaká služba je pro něj nejvýhodnější, například i s ohledem na dodatečné benefity (např. členství Amazon Prime). U některých služeb můžete získat v rámci různých akcí výhodné podmínky, ovšem většinou ve smyslu známého přísloví „když ptáčka lapají, hezky mu zpívají“.

Poslední možností je nespoléhat se na veřejné online služby a zainvestovat do vlastního NAS úložiště. V tomto případě počítejte s vysokou počáteční investicí, poté však mimo účty za elektřinu nic nedoplácíte a jste absolutním pánem nad svými daty. To může být výhodou i nevýhodou – na jednu stranu nejste omezen podmínkami veřejných online služeb, na stranu druhou vám ale může uškodit živelná pohroma nebo prosté „úmrtí“ disku.