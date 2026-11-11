Google DeepMind ověřil zabezpečení WhatsAppu i Signalu, výsledky jsou pozitivní

- Společnost Google DeepMind formálně analyzovala bezpečnostní protokol Signalu a WhatsAppu
- Výsledky jsou dobrou zprávou nejen pro šifrovanou komunikaci, ale také pro AI
- Umělá inteligence obstála i v testování starších verzí Signalu
Důraz na soukromí je poměrně důležitý, obzvláště v dnešní digitální době. Už dávno totiž neplatí, že by šifrovanou konverzaci využívaly jen nekalé živly. Také běžní uživatelé se mohou spolehnout na šifrovanou komunikaci v rámci celé řady chatovacích aplikací, od těch specializovaných, jako je kupříkladu Threema, až po ty nejběžnější, jako je iMessage či Messenger. Jak jsou na tom ale oblíbené platformy Signal a WhatsApp? Analýza Google DeepMind nyní oficiálně potvrzuje, co jsme si dlouho mysleli.
Oba bezpečnostní protokoly splňují bezpečnostní požadavky
Signal je již dlouho považován za zlatý standard v oblasti zasílání zpráv s koncovým šifrováním, přičemž mezi jeho významné zastánce patří kupříkladu Edward Snowden, přičemž stejný protokol využívá také WhatsApp od Mety. Analýza Google DeepMind „formálně ověřila“ bezpečnost tohoto protokolu, přičemž formálním ověřením je myšleno matematické prokázání či vyvrácení tvrzení, že kryptografický algoritmus nebo protokol splňuje své bezpečnostní požadavky za všech okolností. Také zaručuje, že neexistuje žádná situace, v níž by protokol selhal. Jedná se o mnohem přísnější standard než tradiční testovací metody, které se sice snaží odhalit zranitelnosti, ale nemohou zaručit, že žádné další neexistují.
Využití agentní umělé inteligence k provádění formálního ověřování představuje obrovský průlom jak pro kryptografii, tak pro umělou inteligenci. Jedná se však o proces extrémně náročný z hlediska výpočetního výkonu, a proto Google sdělil magazínu Wired, že zatím není jasné, do jaké míry bude možné tuto technologii prakticky využívat v širším měřítku. „Z tohoto výsledku máme velkou radost, ale než budeme schopni tento přístup rozšířit na veškerý software na světě. Čeká nás ještě dlouhá cesta,“ uvedl výzkumný pracovník DeepMind Swarat Chaudhuri.
Je důležité si uvědomit, že ověření se týká samotného protokolu, nikoli aplikace Signal jako takové. Povzbudivým zjištěním však je, že při testování se staršími verzemi aplikace Signal, které obsahovaly známé zranitelnosti, umělá inteligence tyto zranitelnosti identifikovala a označila je jako nesplňující formální ověření.