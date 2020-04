Google a Apple se spojí proti koronaviru. Upozorní vás, pokud jste byli v kontaktu s nakaženým

Na technologickém poli došlo k uzavření významné spolupráce, která by mohla být důležitým milníkem ve snaze zpomalit šíření nemoci covid-19. V boji proti zákeřnému viru, jenž v současnosti sužuje většinu planety, se spojili dvě významné technologické společnosti – Apple a Google. Společně představili systém, který vás upozorní, že jste přišli do kontaktu s nakaženým člověkem.

Nový systém bude fungovat na základě bezdrátového přenosu dat přes Bluetooth Low Energy, což je běžně používaný standard pro komunikaci mezi chytrým telefonem a senzory na tělech sportovců či pacientů. Na rozdíl od jiných metod (například GPS) však řešení na bázi Bluetooth nebude sledovat vaši polohu.

Jak to celé funguje?

Systém totiž v 5minutových intervalech zachycuje signály okolních telefonů a ukládá je do databáze. Signály jsou zachycovány prostřednictvím identifikátorů, které se mění každých 15 minut, takže nelze vystopovat polohu majitele telefonu. Osoba, u níž se potvrdí nákaza novým koronavirem, tuto skutečnost pouze zaznamená do aplikace příslušné zdravotnické autority (například Ministerstva zdravotnictví). Vzápětí se na server odešle historie zachycených signálů.

To help public health officials slow the spread of #COVID19, Google & @Apple are working on a contact tracing approach designed with strong controls and protections for user privacy. @tim_cook and I are committed to working together on these efforts.https://t.co/T0j88YBcFu — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 10, 2020

Do telefonů ostatních uživatelů se budou v rámci příslušného regionu stahovat data uložená na serveru. V případě, že se u některé osoby potvrdí nákaza koronavirem, do všech telefonů, se kterými smartphone nakaženého člověka navázal za posledních 14 dnů spojení, se odešle upozornění. Přístup k těmto datům by získaly pouze oficiální aplikace jednotlivých zdravotnických orgánů, aby se zamezilo jejich zneužití.

Soukromí uživatelů v ohrožení?

Systém chytré karantény dokáže rozpoznat, s kým byl nakažený člověk v kontaktu, a zabránit dalšímu šíření nemoci. V současné době se jedná o jedno z nejslibnějších řešení v boji proti covid-19. Používání digitální sledovací technologie však vyvolává nejen otázky ohledně účinnosti, ale také ohledně ochrany soukromí uživatelů.

Zástupci Amerického svazu pro občanské svobody (ACLU) upozornili na možná úskalí už na začátku týdne. Podle nich by měl jakýkoliv podobný systém podléhat regulacím, aby nedocházelo k ohrožení soukromí uživatelů.

Nezodpovězené otázky

Také se však objevují první potenciální slabiny. Při vyšším počtu lidí ve stejné oblasti se může stát, že systém odešle upozornění lidem, kteří se však nacházeli například ve vedlejší místnosti, což by jim mohlo způsobit zbytečné starosti. Jinými slovy, notifikaci by v takovém případě mohli obdržet také lidé, s nimiž nakažený vůbec nepřišel do styku.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV — Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020

Nevýhodou by mohlo být také to, že systém nedokáže rozpoznat, jak dlouho jste byli s infikovanou osobou v kontaktu. Například na společném pracovišti se pochopitelně vystavujete mnohem většímu riziku, než když se s nakaženým člověkem pouze míjíte na ulici.

Stále se však jedná o poměrně nové řešení. V současné době probíhají jednání se zdravotnickými autoritami a dalšími partnery. Nový systém pravděpodobně nenahradí běžně používané metody, mezi něž patří například rozhovory s nakaženými. Ze společného snažení obvyklých rivalů by se přesto mohla vyklubat užitečná alternativa, která používá zařízení, jež nosí v kapse téměř každý z nás.

Systémové řešení

Přibližně v půlce května bychom se měli dočkat API pro operační systémy iOS a Android, obě společnosti navíc dohlédnou na to, aby je příslušné zdravotnické orgány řádně implementovaly. V této fázi si uživatel bude muset stáhnout speciální aplikaci, kvůli čemuž se chytrá karanténa zpočátku nejspíše nedostane k dostatečnému počtu uživatelů.

Společnosti však plánují zabudovat novou funkci přímo do operačních systémů ve formě volitelného nastavení, které bude dostupné na všech chytrých telefonech s Androidem či iOS.