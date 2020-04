Bill Gates: je pozdě, USA už nemá šanci na karanténu

Bill Gates vystoupil na online konferenci TED Connects, kde se vyjádřil k současné situaci okolo koronaviru. Podle něj Spojené státy zaspaly vhodnou chvíli, kdy ještě bylo možné s epidemií bojovat bez nutnosti plošného zavírání provozoven a omezeného vycházení.

Vhodnou chvílí, kdy začít koronavirus intenzivně řešit, byl podle Gatese leden. Tehdy ale Spojené státy – stejně jako většina zemí světa – ještě nepočítaly s tím, co přinesou následující měsíce.

Šest až deset týdnů omezení

Nutno říct, že Gates před podobnou krizí varoval již v roce 2015. Ve své přednášce, o níž jsme nedávno psali, poukazoval na to, že svět není připraven efektivně bojovat s virovou nákazou ve velkém měřítku. Jeho kritiku tak nelze vnímat jako primárně namířenou proti současné americké vládě. Jak vyplývá z jeho dřívějších slov, zásadní problém je v absenci koordinovaného globálního systému.

Bill Gates nyní říká, že ačkoliv budou mít současná opatření „katastrofální dopad“ na ekonomiku, nedá se nic dělat. Podle jeho mínění by obchody a další provozovny měly zůstat zavřené v USA dalších šest až deset týdnů. To je poněkud v rozporu s dříve vyjádřeným přáním prezidenta Trumpa, který mluvil o zmírňování opatření již v době Velikonoc. Podle Gatese nicméně zkrátka nelze lidem říct, ať chodí do restaurací, nakupují, a vůbec se chovají normálně, a zároveň „ignorují tu hromadu mrtvol za rohem“.

Jako asi nejzásadnější problém v současné situaci Spojených států spatřuje nedostatečnou kapacitu testování. Počet prováděných testů by se podle druhého nejbohatšího muže světa měl zvýšit. Mělo by se ale také lépe určovat, kdo má být testován. Gates říká, že je „velmi velmi urgentní“ zavést organizovaný systém testování, který bude prioritizovat ty, kteří to opravdu nejvíce potřebují.

Na závěr svého vystoupení se ještě jednou vrátil ke své přednášce z roku 2015. Svět podle něj od té doby udělal velmi málo pro lepší zvládání pandemií. I tak ale Gates dle svých slov zůstává optimistický.