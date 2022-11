GeForce Now dočasně zlevňuje předplatné. Ušetřit můžete přes 500 Kč

Streamované hraní má podle některých firem zářnou budoucnost, zatímco jiné vyklízejí pole. Do druhé kategorie rozhodně nepatří Nvidia, která s GeForce Now zaujala celou řadu příležitostných i hardcore hráčů. Pokud jste nad využitím této služby doposud váhali, možná vás přesvědčí časově omezená slevová akce, díky které můžete ušetřit přes 500 korun.

Až do 20. listopadu stojí členství Priority jen 809 Kč na 6 měsíců, což je ekvivalent 134 Kč měsíčně. Běžný poplatek je přitom 1 349 Kč, a tak můžete ušetřit 540 Kč. Toto předplatné nabízí hraní na prémiové PC sestavě s RTX ON, přednostní přístup na servery, délku herní relace až 6 hodin, rozlišení až Full HD či snímkovou frekvenci 60 Hz u vybraných titulů. Kvalita hraní se pochopitelně odvíjí od schopností vašeho internetového připojení, avšak pokud v tomto ohledu nestrádáte, není důvod Nvidia GeForce Now nevyzkoušet.

Na rozdíl od Xbox Cloud Gaming či končící Stadie se službou GeForce Now párujete své účty na Steamu, Epic Games a Ubisoft Connect, načež hrajete hry zakoupené na těchto platformách. Výhodou je dostupná špičková herní sestava, takže pokud nevlastníte dostatečně výkonný počítač, nebo chcete hrát i na cestách, je GeForce Now zajímavou alternativou.