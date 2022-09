Garmin si utahuje z Applu: my měříme výdrž v měsících, ne v hodinách

Apple v minulém týdnu představil outdoorovou variantu svých hodinek Apple Watch – varianta Ultra oproti běžným modelům dostala robustnější tělo s větší odolností, programovatelné tlačítko a větší výdrž na jedno nabití. Poslední jmenovaná položka ale stále vzbuzuje emoce, na sociálních sítích se jí například vysmál konkurenční Garmin.

We measure battery life in months. Not hours. #Enduro2 pic.twitter.com/OcTLdpvHV6

— Garmin (@Garmin) September 8, 2022