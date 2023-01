Garmin nemyslí jen na muže. Zabodují hodinky Vivomove Trend u něžného pohlaví?

Německý server odhalil první detaily o hodinkách Garmin Vivomove Trend

Hybridní design vůbec nepočítá s fyzickými ovládacími prvky

Cena by se měla pohybovat okolo 8 tisíc korun

Garmin ve světě chytrých hodinek proslul především pro nekompromisní výdrž, přesné měření dat či vysokou odolnost. To ale neznamená, že by neměl ve svém portfoliu také elegantní modely, které cílí na zástupkyně něžného pohlaví. Na veřejnost se nyní dostaly první informace o novém přírůstku do této kategorie s názvem Vivomove Trend.

Detaily zveřejnila německá stránka WinFuture.de. Z dostupných obrázků je patrné, že Garmin opět vsadí na hybridní design, který kombinuje ručičky a nenápadný LCD panel. Zařízení by mohlo být ovládáno kompletně dotykově, neboť mu zcela schází jakákoli fyzická tlačítka. Ženám by mohl imponovat menší rozměr pouzdra, který by se měl zastavit na průměru 40 milimetrů.

Co s nejvyšší pravděpodobností nebude chybět, je měření srdečního tepu, detekce stresu, sledování sportovních aktivit s pomocí GPS v chytrém telefonu, NFC pro mobilní platby skrze Garmin Pay či minimálně týdenní výdrž na baterii. Na výběr by měly být rovnou tři barevné kombinace: černá, zlatá/bílá a také zelená/béžová. V případě ceny se šušká o 300 dolarech (cca 8 100 Kč s DPH), což není zrovna malá částka.