Galaxy Z Fold 4 v testu odolnosti. Stále ohebný displej ohrozí pouhý nehet?

Nedávno představený ohebný smartphone Samsung Galaxy Z Fold 4 přináší oproti svému předchůdci několik drobných vylepšení, většina z nich se ale odehrála pod kapotou. Navenek je patrný pouze tenčí kloub. Dokázala manažerská skládačka obstát v tradičním odolnostním testu youtubera Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything?

Samsung Z Fold 4 Durability Test! - Samsung says its 'Unbreakable'?!

Zatímco většina Nelsonových likvidačních testů se odehrává podle zažitého scénáře, test ohebných smartphonů je přeci jen o něco zajímavější. Do hry totiž nevstupuje pouze tvrdost (a ohnivzdornost) displeje a pevnost těla, ale také odolnost ohebného panelu či spolehlivost kloubu. V první disciplíně bohužel Galaxy Z Fold 4 nepřinesl žádný posun – do ochranné folie nanesené na ultratenké sklo se stále lze nesmazatelně podepsat pouhým nehtem, takže obezřetnost bude na místě. Nutno však podotknout, že hrst hlíny na vnitřním displeji žádné velké škody nezpůsobila, a to ani po opakovaném otevírání a zavírání.

Podobně dobře se s těmito nečistotami vypořádal i nově navržený kloub, do jehož mechaniky se zjevně žádné nečistoty nedostaly – následné otvírání a zavírání nedoprovázely žádné zvuky drcení kamínků a chod pantu byl stále jemný jako na začátku.

Vnější displej v testu nijak nepřekvapil, tvrdost skel Gorilla Glass už je několik let stejná. Skleněná jsou i záda, zbytek konstrukce je z kovu. O tom, že je telefon dobře navržen a zkonstruován, svědčí poslední část testu, ve které se youtuber snažil telefon ohnout či zlomit. Zatímco u posledních smartphonů OnePlus to šlo poměrně snadno, Galaxy Z Fold 4 se i přes výrazně složitější konstrukci neprohnul ani v jednom směru. Z nechtěného ohnutí v kapse tedy mít strach nemusíte, avšak ohebný displej je stále dobré střežit jako oko v hlavě.