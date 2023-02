Galaxy Z Flip 5 má napravit největší slabinu svých předchůdců

Loňské véčko Samsung Galaxy Z Flip 4 nepřineslo oproti předchozí generaci příliš mnoho novinek, i přesto se stále jedná o nejprodávanější smartphone s ohebným displejem. Korejský výrobce těží především z jeho globální dostupnosti, neboť konkurence se povětšinou zaměřuje pouze na čínský trh. V letošním roce by měl Galaxy Z Flip dorazit již ve své páté generaci, která by přeci jen měla přinést větší množství novinek. O té největší reportuje na sociálních sítích Ice Universe.

Based on this super clumsy design I've made, I think I have an idea of ​​what it's going to look like. pic.twitter.com/I2j8y1x7Nr

— Tembel (@Halit_2503) February 20, 2023