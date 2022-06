Galaxy Watch 5 podraží. Známe evropské ceny všech variant

Samsung nejspíš v srpnu představí nejen nové ohebné smartphony Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4, ale i nové chytré hodinky. Výběr prý bude široký – máme se dočkat základních Galaxy Watch 5 ve dvou velikostech (40 a 44 mm) a kromě toho ještě vrcholného modelu s přídomkem Pro (45 mm). Každá varianta navíc bude k dispozici buď v obyčejnější verzi s Bluetooth konektivitou, nebo s LTE modemem.

Samsung Galaxy Watch5

40mm BT ~300 Euro

40mm LTE ~ 350 Euro

Pink Gold, Gray, Silver

44mm BT ~350 Euro

44mm LTE ~400 Euro

Blue, Gray, Silver

Watch5 Pro

45mm BT ~490 Euro

45mm LTE ~540 Euro

Black, Titanium

*price conversion and taxes may make numbers differ from actual MSRP.

— Roland Quandt (@rquandt) June 22, 2022