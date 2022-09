Galaxy S23 pouze s čipsety od Qualcommu? Vedení Samsungu chce ponechat ve hře Exynos

Příští generace vlajkových smartphonů Samsung bude poháněna čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. S touto zprávou letos v červenci přišel informátor Ming-Chi Kuo a sám šéf Qualcommu to více méně potvrdil. Dodal však, že 100 procent produkce se pravděpodobně pokrýt nepodaří, ovšem má být výrazně navýšen současný podíl 70–75 procent. O tom, že Exynosy nejsou úplně ze hry, svědčí i poslední příspěvek informátora Ice Universe na sociální síti Weibo, o kterém informuje GSMArena.

Podle jeho zjištění probíhají v Samsungu velké diskuze o tom, jaké čipy do svých příštích vlajkových smartphonů nasadit. Zatímco divize Samsung MX (Mobile Experience) kriticky uznává, že Exynos 2300 z laboratoří Samsung Semiconductors nemá takový výkon, jak by si její inženýři představovali, vysoce postavení manažeři jej chtějí mermomocí nasadit. Důvody jsou zřejmé – Samsung Electronics chce ukázat světu, že umí vyrábět nejen smartphony, ale také důležité komponenty do nich.

Jak souboj inženýrů a manažerů dopadne, nelze v tuto chvíli odhadnout. Zřejmě však bude lepší připravit se na to, že éra Exynosu ve vlajkových smartphonech Samsung ještě nekončí.