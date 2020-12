Galaxy S20 FE by mohl dostat Android 11 ještě tento měsíc. Přidá se i Galaxy Note 20?

V tomto týdnu začal Samsung vypouštět pro jarní řadu smartphonů Galaxy S20 nové prostředí One UI 3.0 postavené na Androidu 11. Podzimního modelu Galaxy S20 Fan Edition se tato aktualizace netýkala, ovšem čekání na ni patrně nebude příliš dlouhé.

Obvykle přesný informátor Max Weinbach přinesl informaci, že Galaxy S20 FE by měl dostat One UI ještě v tomto měsíci, a to buď 14. nebo 27. prosince. Společně s ním by se měly aktualizace dočkat i smartphony Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra, byť původně u nich Samsung v oficiálním harmonogramu uváděl až lednový termín.

12/14

12/27 Possible One UI 3 update release dates for Note20 and S20 FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) December 3, 2020

