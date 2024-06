Galaxy Ring se bude nabíjet jako sluchátka, dostane velmi stylové pouzdro

Chytrý prsten od Samsungu nabídne šikovnou variantu dobíjení

Galaxy Ring bude stačit vložit do nabíjecího pouzdra, které se podobá tomu od bezdrátových sluchátek

Více informací bychom se měli dozvědět už na akci Unpacked

Chytrý prsten Galaxy Ring je po delší době nové zařízení v portfoliu Samsungu. Ačkoli k oficiálnímu představení došlo už na jaře společně s vlajkovými modely Galaxy S24, stále je tento prsten zahalen tajemstvím, neboť jihokorejský gigant o něm příliš mnoho informací neprozradil. K uvedení na trh by mělo dojít už příští měsíc v rámci akce Unpacked, nicméně do té doby se musíme spokojit s řadou spekulací, které tento produkt obklopují. Dosud jsme například nevěděli, jakým způsobem budeme prsten nabíjet.

Nabíjecí pouzdro se postará o výdrž prstenu i na cestách

Podle nového úniku bude řešení, se kterým Samsung přijde, až prozaicky jednoduché. Informace zveřejnil známý leaker Ice Universe na čínské sociální síti Weibo a ačkoli jde o snímek v nepříliš vysokém rozlišení, je z něj poměrně patrné, že dobíjení chytrého prstenu Galaxy Ring bude probíhat skrze nabíjecí pouzdro, které až nápadně připomíná pouzdra, jaká využívají kupříkladu bezdrátová sluchátka.

Na rozdíl od prohlubní, do kterých sluchátka pro nabíjení vkládáme, bude mít pouzdro pro Galaxy Ring vyvýšenou středovou část, kam prsten odložíme a ten se záhy začne dobíjet. Tato vyvýšená část by zároveň měla mít i drobné výřezy, aby prsten správně přiléhal na kontakty a dobíjení proběhlo bez nejmenších obtíží. V tomto ohledu se tak bude lišit od své konkurence Oura Ring, která využívá dobíjecí podložku, jenž není příliš pohodlná na přenášení během cestování. Řešení od Samsungu by mělo být přesným opakem a kromě snadné přenositelnosti by mělo nabídnout také integrovanou baterii a USB-C port pro dobíjení pouzdra.

Jak často budeme potřebovat toto nabíjecí pouzdro nicméně prozatím nevíme. Velikost baterie je prozatím tajemstvím, avšak podle posledních úniků bude výdrž také záviset na tom, jakou ze 13 velikostí prstenu Galaxy Ring si zakoupíte.