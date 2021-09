Galaxy Note je mrtev, ale příští rok se dočká plnohodnotného nástupce

Samsung obvykle v srpnu představoval nové smartphony řady Galaxy Note, letos však tuto tradici porušil a odhalil nové skládací smartphony Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3. První jmenovaný sice přinesl podporu stylusu S Pen, avšak o plnohodnotnou náhradu za Note se rozhodně nejedná. Chvíli se spekulovalo, že si příští Note užije odloženou premiéru někdy v příštím roce, ovšem nakonec se zdá, že Samsung tuto řadu zcela zruší. Ale úplně bez náhrady to nebude.

Update: Note is over, but it's not over. S becomes Note!

— Ice universe (@UniverseIce) September 22, 2021