Galaxy Fold 2 nakonec řadě Note do zelí nepoleze. Místo stylusu zaujme barvami

Smartphony Samsung Galaxy S20 se prodávají teprve chvíli, avšak už nyní se spekuluje o podzimních vlajkových modelech. Podle tradic z minulých let se zřejmě dočkáme nových telefonů řady Galaxy Note, které navíc doplní druhá generace ohebného smartphonu Galaxy Fold.

Nějakou dobu se spekulovalo, že by Galaxy Fold mohl být dovybaven stylusem S-Pen, čímž by řadě Galaxy Note tak trochu lezl do zelí, avšak před nedávnem tyto domněnky nepřímo dementoval server SamMobile. Ve stejném duchu nyní hovoří i informátor Speepy Kuma, který ještě přidává další informace.

Galaxy Fold 2 Rumor)

– Increased external display size

– No S-PEN

– Around 229g

– Martian Green, Astro Blue added

(Colors may vary depending on the region to be released)

source : https://t.co/YIhxVlUpE0

— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) April 13, 2020