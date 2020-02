Galaxy Fold 2 bude pořádná mašina: S-Pen, tělo z oceli a keramiky i kamera pod ohebným displejem

Samsung nás v minulém týdnu zaplavil novými smartphony, v jeho laboratořích se však nadále pilně pracuje; na pořadu dne je mimo jiné i řadový nástupce loňského smartphonu Galaxy Fold. Informátor Max Weinbach, který nás zásoboval přesnými informacemi o Galaxy Z Flip ještě předtím, než byl představen, přináší první zprávy i o tomto zařízení.

Samsung Galaxy Fold 2 má dostat luxusní tělo vyrobené z nerezové oceli a keramiky, a to hned ve pěti barvách – modré, stříbrné, zlaté, růžové a černé. Vnější stranu má pokrývat nový displej typu Infinity V, tedy s kapkovitým výřezem uprostřed. Skládací displej uvnitř má nabídnout zajímavější řešení – kamerka bude schována buď do kruhového otvoru nebo přímo pod displej.

Max Weinbach také tvrdí, že Galaxy Fold 2 dostane zbrusu nový typ stylusu S Pen, což potvrzuje předchozí spekulace, že tento telefon „poleze do zelí“ řadě Galaxy Note. Otázkou je, jak Samsung vyřeší odolnost ohebného displeje vůči poškrábání; hrot stylusu by se na něm mohl nehezky projevit.

Galaxy Fold 2: front cover is infinity V display. Main is either hole punch or under display camera. New form of SPen. S20+ camera setup. Ceramic and stainless steel. Will come in Blue, Silver, Gold, Pink, Black.

