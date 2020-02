Ohebný Galaxy Fold 2 dorazí v létě. Lákat má na foťák schovaný pod displejem

Nástupce prvního skládacího telefonu Samsungu Galaxy Fold neoficiálně označovaný jako Galaxy Fold 2 má lákat na přední fotoaparát zabudovaný v obrazovce. Ohebný displej má po rozložení mít úhlopříčku 7,7 palce a představen mábbýt někdy ve třetím čtvrtletí letošního roku. Informují o tom nezávisle na sobě korejský web AjuNews citovaný serverem XDA-Developers a Ross Young, zakladatel společnosti Display Supply Chain Consultants.

Samsung na technologii umožňující integrovat do displeje fotoaparát pracuje nejméně od předloňského roku, nicméně prvními společnostmi, které přišly na veřejnost s fungujícími prototypy této technologie, byly Xiaomi a OPPO. Xiaomi se nedávno nechalo slyšet, že tato technologie má k masové produkci ještě daleko, což by znamenalo, že její představení v Galaxy Foldu 2 by bylo velkým průlomem.

Oba zdroje také uvádějí, že smartphone se vyvíjí pod kódovým označením Project Champ, bude mít oproti „jedničce“ vylepšený design a jeho displej bude krytý ultratenkým sklem (UTG), které Samsung používá ve svém nejnovějším skládacím telefonu Galaxy Z Flip.

Podle několik týdnů starých „úniků“ telefon poběží na čipu Snapdragon 865, bude disponovat 108MPx hlavním fotoaparátem a podporovat dotykové pero S Pen a 5G síť.