Galaxy A53 má pomalejší procesor než jeho předchůdce. Samsung konečně odtajnil parametry

Smartphony řady Samsung Galaxy A52 se v minulém roce staly příjemným překvapením, neboť do střední třídy přinesly prvky výrazně dražších modelů, například stabilizaci hlavního fotoaparátu nebo voděodolnost. Pro nedávno představený nástupnický model Galaxy A53 Korejci nevymýšleli žádné velké novoty a postavili jej na stejných základech.

Vzhled i většina funkcí zůstaly zachovány, velkým otazníkem se však u Galaxy A53 (a taktéž u Galaxy A33 a M33) stal použitý čipset. Samsung se s ním původně ve specifikacích nijak nechlubil – původně jsme se dozvěděli pouze tolik, že obsahuje 8 procesorových jader a je vyroben moderním 5nm procesem. Na podrobnější soupis parametrů jsme si ale museli počkat až na tento týden.

A53 má pomalejší procesor než A52s

Důvody, proč se Samsung svým novým čipsetem s označením Exynos 1280 nijak nechlubil, jsou nyní zřejmé – v přímém porovnání totiž není tak výkonný, jak by mohli někteří očekávat. Je to patrné například ve srovnání se Snapdragonem 778G 5G, který poháněl předchozí model Galaxy A52s. Ten rovněž obsahuje 8jádrový procesor, ovšem v jeho případě je složen ze:

4 výkonných jader (1× Cortex-A78 s taktem 2,4 GHz a 3× Adreno-A78 s taktem 2,2 GHz)

4 úsporných jader (4× Cortex-A55 s taktem 1,9 GHz)

Exynos 1280 v telefonu Galaxy A53 oproti tomu má pouze:

2 výkonná jádra (2× Cortex-A78 s taktem 2,4 GHz)

6 úsporných (6× Cortex-A55 s taktem 2,0 GHz).

Absence dvou výkonných jader u novějšího čipsetu je jasně patrná v benchmarcích – řešení od Qualcommu v AnTuTu sbírá přes 520 tisíc bodů, zatímco to od Samsungu o zhruba 100 tisíc bodů méně. Podobná situace panuje i v benchmarku GeekBench 5 – na jedno jádro jsou výsledky vyrovnané, ovšem při zapojení všech jader je výsledek 1 885 vs. 2 800 bodů ve prospěch Snapdragonu.

Pomalejší je i grafický čip a další

Podobné je to i v grafické části. Exynos 1280 využívá služeb grafického čipu Mali-G68, zatímco Snapdragon 778G disponuje grafikou Adreno 642L. Druhý jmenovaný je v průměru asi o 44 procent výkonnější.

Qualcomm

Snapdragon 778G 5G

(Samsung Galaxy A52s) Samsung

Exynos 1280

(Samsung Galaxy A53) Výrobní proces 6 nm 5 nm Procesor 1× Cortex-A78 @ 2,4 GHz

3× Cortex-A78 @ 2,2 GHz

4× Cortex-A55 @ 1,9 GHz 2× Cortex-A78 @ 2,4 GHz

6× Cortex-A55 @ 2,0 GHz Grafika Adreno 642L Mali-G68 Výkon AI 12 TOPS 4,3 TOPS Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 5G download až 3,7 Gb/s,

upload až 1,6 Gb/s download až 2,55 Gb/s,

upload až 1,28 Gb/s Displej až 144Hz Full HD+ až 120Hz Full HD+ Fotoaparát až 192 Mpx až 108 Mpx Podpora RAM až 16 GB LPDDR5 až 8 GB LPDDR4x

Čipset od Qualcommu vede i v několika dalších parametrech. Zejména je násobně výkonnější v oblasti umělé inteligence (4,3 TOPS vs. 12 TOPS), 5G a Wi-Fi, protože umí Wi-Fi 6, zatímco s Exynosem si musíte vystačit pouze s Wi-Fi 5. Zvládne též obsloužit fotoaparáty s vyšším rozlišením (108 Mpx vs. 192 Mpx), displeje s vyšší frekvencí i modernější paměti LPDDR5 ve vyšší maximální kapacitě 16 GB, byť to už není tak podstatné, protože telefon si nemůžete upgradovat jako stolní počítač.

Starší model = lepší koupě?

Podtrženo a sečteno, loňský Samsung Galaxy A52s má ve většině oblastí překvapivě lepší čipset než Galaxy A53. Kromě toho disponuje 3,5mm jackem a ještě v jeho balení najdete nabíječku. To vše za cenu o několik tisícovek nižší. Novější model kontruje papírově lepší výdrží, a hlavně příkladnou softwarovou podporou v podobě 4 let velkých systémových aktualizací a pátého bonusového roku s bezpečnostními záplatami. Co pro vás má větší váhu?