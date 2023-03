Galaxy A24 zamíchá kartami v nižší střední třídě. Má nabídnout povedený displej i foťák s optickou stabilizací

Samsung Galaxy A24 o sobě dává vědět v prvním velkém úniku informací

Pochlubit se má rozměrným Super AMOLED displejem, výkonným čipsetem či foťákem s optickou stabilizací

V nižší střední třídě by mohlo jít o zajímavou alternativu, pokud Samsung dobře nastaví cenu

Po vlajkových modelech z řady Galaxy S23 představil korejský gigant Samsung také cenově dostupnější modely Galaxy A54 a A34. V portfoliu v nižších segmentech nicméně ještě nějaké to místo zbývá, což by mělo vyplnit zařízení Galaxy A24. Jak samotné označení napovídá, půjde o cenově přijatelné zařízení, které by mělo oslovit především nenáročné uživatele. Co podle posledních informací Galaxy A24 nejspíše nabídne?

Základem by měl být 6,5“ Super AMOLED panel s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí 90 Hz, maximální jasem 1 000 nitů a poměrem stran 19,5:9. Uvnitř zařízení nejspíše nalezneme čipset MediaTek Helio G99 v doprovodu 4 GB RAM a 128 GB interní paměti s možností rozšíření o microSD karty.

Chybět by neměl ani 3,5mm audio konektor, čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku či baterie s kapacitou 5 000 mAh a 25W rychlým nabíjením. To vše se vejde do těla o rozměrech 162,1 × 77,6 × 8,3 milimetrů a hmotnosti 195 gramů, které zachová současnou designovou linku.

Na zadní straně ještě najdeme hlavní 50Mpx fotoaparát s clonou f/1.8 a optickou stabilizací obrazu, který doprovodí 5Mpx širokoúhlý snímač a 2Mpx makro fotoaparát. Na přední straně ještě najdeme 13Mpx selfie kameru. Z barevných kombinací by Galaxy A24 měl být k dispozici v černé, stříbrné, zelené a červené. Pokud se tyto specifikace potvrdí, mohlo by jít o velmi zajímavé zařízení v segmentu nižší střední třídy.