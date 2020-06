Foťák pod displejem bude brzy realitou. Hlavní dodavatel spustil masovou výrobu

Výřez, průstřel nebo vysouvací selfie fotoaparát jsou způsoby, jakým výrobci zvyšovali poměr displeje k přední straně. Ani jeden z těchto způsobů však není bez chyby a uživatelé tak čekají na další velkou inovaci na poli smartphonů. Jedná se o umístění předního fotoaparátu pod displej telefonu. Nyní se objevily informace od známého leakstera Ice universe, které potvrzují jejich blízký příchod.

China’s display manufacturers, Visionox, has just announced the world’s first mass-produced under-display camera solution. The world’s first under-display camera phone will be released. pic.twitter.com/QWkQioy2LZ

— Ice universe (@UniverseIce) June 8, 2020