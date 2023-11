Fitness modelka vydělává tisíce dolarů měsíčně. Problém je, že neexistuje

Barcelonská agentura The Clueless se zaměřuje na vytváření virtuálních modelek

Na první pohled byste nepoznali, že nejsou skutečné

Jejich nejúspěšnější projekt už nyní vydělává tisíce dolarů měsíčně

Živit se modelingem na sociální síti Instagram není dnes vůbec nic těžkého. S trochou odvahy a atraktivním vzhledem si mohou slečny přijít na poměrně pěkné peníze, které jim zajistí, že nemusí chodit do tradičního zaměstnání. Nyní jim ale roste poměrně vážná konkurence, která by mohla jejich živobytí výrazně ohrozit. Jmenuje se Aitana Lopez (známá také pod přezdívkou Fit Aitana), na populární sociální síti má přes 110 tisíc sledujících a měsíčně si vydělá okolo 4 tisíc dolarů (cca 110 tisíc korun s daní). Má to ale jeden háček – neexistuje jako reálný člověk.

Dokonale nedokonalá modelka je hitem internetu

Virtuální modelky jsou tady s námi již několik let a s příchodem umělé inteligence se staly ještě realističtějšími a populárnějšími. Jednou z výrazných představitelek této nové vlny digitálních influencerů vytvořených umělou inteligencí je Aitana, roztomilá růžovovlasá modelka z Barcelony, které se během několika měsíců podařilo získat více než 100 tisíc sledujících. Zveřejňuje pouze své fotografie, protože u videa by její digitální podoba byla pravděpodobně příliš nápadná, ale každá její fotografie sbírá desítky tisíc lajků a stovky komentářů.

Aitana Lopez je výtvorem barcelonské komunikační agentury The Clueless, jejíž vedení se rozhodlo investovat do virtuálních modelek kvůli vysokým nákladům spojeným se spoluprací se skutečnými modelkami. Virtuální modelky totiž nepotřebují proplácet cestovní výdaje či ubytování. Aitana naproti tomu může být kdekoli a kdykoli, a přestože náklady na její vytvoření byly vysoké, už si na sebe začala vydělávat.

Jednou z věcí, která Aitanu odlišuje od všech ostatních modelů vytvořených umělou inteligencí, jež v poslední době zaplavují sociální média, je její lidský vzhled. Některé platformy s umělou inteligencí dokáží vytvářet úžasné lidské modely, ale problém je v tom, že většina z nich vypadá bezchybně, což tak trochu prozrazuje, že jde o digitální výtvory. „Děláme je úmyslně nedokonalé. Umělá inteligence se vyžívá v perfektních snímcích a my děláme pravý opak,“ uvedl tým The Clueless. „Například nenecháváme pleť tak hladkou.“

Aitana Lopez je jen jednou z několika virtuálních modelek vytvořených společností The Clueless. Agentura věří, že umělá inteligence bude hrát v budoucnosti modelingu a tvorby obsahu velkou roli, protože nabízí takovou úroveň specializace, kterou s lidskými modely jednoduše nelze dosáhnout. Značky tak mohou mít k dispozici dokonalé modely šité na míru přesně podle svých potřeb a specifikací.