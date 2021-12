Fitbit chce monitorovat duševní zdraví. Budoucí zařízení rozpozná depresi i bipolární poruchu

Fitness náramky a chytré hodinky už dávno nejsou jen prodlouženou rukou chytrého telefonu. Kromě zpracovávání notifikací a sledování sportovních výkonů má nositelná technika čím dál tím větší ambici komplexně sledovat lidské zdraví a včas diagnostikovat nemoci, například kardiovaskulární povahy.

Americká společnost Fitbit, která spadá pod Google, chce nyní sledování zdraví svého nositele povznést na vyšší úroveň. V rámci nového patentu firma počítá do budoucna s vytvořením technologie, která umožní předvídat rozvíjející se psychické nemoci, konkrétně depresi a bipolární poruchu. Konkrétně patent hovoří o „prověřování a předvídání psychických zdravotních poruch a kognitivních stavů.“

K tomu by zařízení od Fitbitu mělo využívat měření tepu v klidovém stavu a spánková data, skrze něž chce posuzovat stav psychického zdraví. Zajímavé je, že Fitbit chce k diagnostice využívat také hry – samotný patent nastiňuje roli her v rozpoznávání duševních nemocí a poruch a podle některých nákresů by budoucí zařízení Fitbit mohlo využívat hry přímo v chytrých hodinkách, přičemž během hraní by senzory vyhodnocovaly kognitivní stavy.

Patent se zároveň nebojí ani kontroverze. V popisu se nevyhýbá ani využívání mikrofonu pro rozpoznávání signálů, které by mohly indikovat psychickou poruchu či nemoc. Uživatel by pochopitelně s tímto způsobem měření musel souhlasit. Fitbit v patentu poznamenává, že hlasová data již byla využívána k diagnostice bipolární poruchy.

Rozpoznávání psychických poruch by mohlo pomoci milionům lidí

Fitbit bude chtít v budoucnu hrát významnější roli na poli fitness náramků a chytrých hodinek, především s ohledem na zdravotní funkce. V nich vidí budoucnost také například Apple – ostatně hodinky Apple Watch přišly jako první s měřením EKG. Pokud se Fitbitu podaří přeměnit tento patent ve skutečnost, mohlo by to potenciálně pozitivně ovlivnit životy milionů lidí, které třeba o svých psychických poruchách nemají ani tušení.