Filmová adaptace hry Until Down má nový trailer, do kin se snímek dostane už v dubnu

Adaptace hry Until Dawn zamíří do kin už koncem dubna letošního roku

Nový trailer nám poodhalil, o co ve snímku půjde

Naštěstí by se nemělo jednat o přílišnou kopii původního díla

Titul s názvem Until Dawn patří mezi klenoty platformy PlayStation od Sony. Interaktivní hororové drama od Supermassive Games zaujalo svým temným příběhem, překvapivými dějovými zvraty i efektem motýlích křídel, který umožňoval opakované hraní bez toho, aby se hráč nudil. Mnoho hráčů tedy potěšilo, když se Sony rozhodlo vytvořit filmovou adaptaci této populární hry. Vzhledem k filmovosti samotné hry panovaly obavy, aby nešlo o příliš doslovnou adaptaci – tyto obavy naštěstí vyvrátil nejnovější trailer.

Trailer na Until Dawn prozradil zajímavé detaily

Podobně jako hra se i snímek Until Dawn režiséra Davida F. Sandberga točí kolem skupiny lidí, kteří se ocitnou v časové smyčce, která se obnovuje, když je každý z nich zavražděn v několika různých děsivých scénářích. Ve chvíli, kdy se Melanie (Maia Mitchell) za záhadných okolností ztratí, její mladší sestra Clover (Ella Rubin) přemluví své přátele Maxe (Michael Cimino), Megan (Ji-young Yoo), Ninu (Odessa A’zion) a Abela (Belmont Cameli), aby se společně vydali na misi, jejímž cílem je ji najít. V traileru je pátrání skupiny přivede do místa, které vypadá jako hostinec vedený Hillem (Peter Stormare), podivínem, který je varuje, že putování dál po této cestě jim přinese jen problémy.

Ačkoli to vypadá, že nikomu nevadí, že se počasí v okolí Hillova hostince nechová úplně standardně, tak ve chvíli, když zmizí jejich auto a najdou Melaniin podpis zapsaný ve staré zaprášené knize hostů, je všem jasné, že se něco děje. Ale teprve když začnou umírat lidé, tak si skupina uvědomí, že jsou záhadným způsobem přiváděni zpět k životu, přičemž řešením se zdá být vydržet až do svítání. Z traileru to vypadá, že i když se bude film Until Dawn točit okolo nových postav, stále si fanoušci hry najdou to svoje. Do kin snímek dorazí už 25. dubna.