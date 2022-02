Fenomenální hra Wordle mění majitele. Dočkáme se mobilní verze?

Zaznamenali jste v minulých týdnech na sociálních sítích změť šedých/žlutých/zelených čtverečků? Pokud ano, tak vězte, že se jedná o zveřejnění výsledků z fenoménu poslední doby, hry Wordle. Tuto internetovou hříčku, kdy každý den hádáte jedno slovo na pět písmen, vyvinul softwarový inženýr z Brooklinu Josh Wardle, Jelikož mu však jeho dílo přerostlo přes hlavu, rozhodl se k radikálnímu kroku.

Novým majitelem Wordle je deník New York Times

Hra Wordle začala loni v listopadu, přičemž její první kolo odehrálo 90 lidí. Nyní ji hrají miliony lidí denně, přitom se stále jedná o stejný výtvor jednoho člověka. Aby mohla hra dál růst, rozhodl se její tvůrce k jejímu odprodeji. Dohodu nakonec uzavřel s deníkem New York Times, který ji zařadí do svého portfolia, kam patří například hry Crossword, The Mini nebo Spelling Bee. To by mohlo znamenat i přidání této hry do iOS aplikace Crossword.

To ovšem vzbuzuje obavy o její budoucnost; v současné době je hra Wordle dostupná všem a zdarma, v budoucnu by mohlo být její hraní podmíněno předplatným; koneckonců digitální předplatné New York Times využívá více než milionů uživatelů, do roku 2025 chce deník toto číslo zdesetinásobit.

Wardle sice uvedl, že hra by měla zůstat i nadále zdarma, stejně tak by měl být zachován progres všech hráčů. Ovšem zda je tato klauzule zakotvena i ve smlouvě s New York Times, je nejisté. Stejně tak není známa hodnota transakce; pouze se ví, že se jedná o nízké sedmimístné číslo (čili minimálně 1 milion dolarů).