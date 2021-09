Falešné očkovací certifikáty na vzestupu. Z darknetu se přesunuly na Telegram

Nejlepší obranu, jakou lidstvo proti koronaviru aktuálně má, je očkování. Někteří nicméně k němu mají výhrady, ale přitom by si rádi užívali svobody, kterou nabízí očkovací certifikát. To je ideální živná půda pro podvodníky, kteří se vrhli do vydávání falešných očkovacích certifikátů. Zatímco dříve se podobné nelegální aktivity týkaly především darknetu, dnes se zločinci přesouvají na Telegram.

Check Point Research upozorňuje na exponenciální nárůst falešných očkovacích certifikátů a negativních koronavirových testů. Pro nabídku služeb jsou využívané zejména telegramové skupiny, některé z nich mají už více než 450 000 členů. Kyberzločinci považují Telegram za mnohem efektivnější prostředek k nabídce služeb a distribuci, než je třeba darknet. Falešné očkovací certifikáty jsou nabízeny už ve 29 zemích a seznam se dále rozšiřuje.

Cena falešných očkovacích certifikátů byla v březnu 200 dolarů za kus (cca 4 300 korun). Následně došlo k poklesu na polovinu a nyní zase vidíme, že v některých zemích hodnota opět vzrostla k hranici 200 dolarů. Vše se přitom odvíjí od očkovacích strategií v jednotlivých zemích.

Check Point zaznamenal novou techniku, kterou prodejci používají ke zvýšení prodejů. Jedná se o boty, kteří na Telegramu vytváří falešné certifikáty. Například v Rakousku taková služba funguje zdarma. Stačí, aby uživatel vyplnil příslušné údaje, a bot mu automaticky vytvoří soubor ve formátu .pdf s negativním PCR testem.

Výzkumný tým na začátku srpna odhalil na Telegramu zhruba 1000 prodejců falešných očkovacích certifikátů a negativních koronavirových testů. V současné době Check Point registruje přes 10 000 takových prodejců. Většina se zaměřuje na uživatele, kteří se nechtějí nechat očkovat. Zájem o služby kyberzločinců roste i v souvislosti s šířením varianty Delta a tlakem na očkování.

Nelegální trh s očkovacími certifikáty pravděpodobně dál poroste

Některé služby využívají agresivní reklamu, například „jsme tu, abychom zachránili svět před jedovatou vakcínou“. Jako výhody prodejci zmiňují možnost volně cestovat a pracovat. Zároveň se chlubí, že jejich očkovací certifikáty jsou registrované a ověřované ve zdravotnických online systémech a databázích.

„Kyberzločinci cítí šanci, a proto ještě aktivněji nabízejí podvodné koronavirové služby. Zaměřují se zejména na lidi, kteří chtějí obejít pravidla a vyhnout se očkování nebo testům, a přitom získat výhody spojené s očkováním. Dříve jsme podobné nabídky a služby viděli jen na darknetu, dnes se masivně šíří i po Telegramu, který je přístupnější masám bez technických znalostí. Svět kyberzločinu vždy pružně reaguje na aktuální trendy a my očekáváme, že černý trh s falešnými očkovacími certifikáty bude i nadále růst,“ říká Daniel Šafář, Country Manager CZR regionu v kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

Pořízení falešného certifikátu není řešením stávající situace. Ačkoli může jeho držitel dočasně požívat všech výhod, které přináší, ohrožuje tímto chováním nejen sebe, ale především své okolí.