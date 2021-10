Fakta a mýty o mobilní bezpečnosti

Zájem kybernetických útočníků a, přiznejme si, i různých i státních organizací zejména určitých zemí, se stále více přesouvá od desktopů a notebooků k mobilním zařízením. Je to logické: v mobilu dnes máte daleko víc citlivých osobních dat než v počítači. Přesto mezi uživateli smartphonů přežívá řada mýtů o „zbytečně nafukované“ mobilní bezpečnosti. Možná také patříte mezi důvěřivce, kteří jim věří a dříve či později na to můžou doplatit.

1) Aktualizace softwaru jsou automatické

Operační systémy telefonů jsou natolik rozsáhlé a sofistikované, že potřebují neustále aktualizovat. Udržují tak mobilní telefon v bezpečí a zajišťují mu dobrý výkon. Při koupi nového telefonu uživatel nastavuje, zda chce tyto aktualizace provádět automaticky nebo ručně a stvrzuje, že mu budou chodit notifikace o každé nové aktualizaci. Jenže zároveň s těmito notifikacemi přichází i možnost aktualizaci posunout na později.

Mnozí uživatelé tak činí, aby je aktualizace mobilu nezdržela od práce. A dělají to tak opakovaně, takže aktualizace se jim do telefonu nestáhnou třeba několik dní. Tím se ovšem vystavují nebezpečí, protože aktualizace můžou obsahovat bezpečnostní záplaty na kritické chyby, které mezitím odhalili a začali zneužívat kyberzločinci. Nelze tedy spoléhat na to, že se operační systém aktualizuje automaticky, je třeba je také odsouhlasit a nechat provést.

Už při koupi telefonu se zajímejte, na jak dlouho výrobce garantuje bezpečnostní aktualizace a jak často. Ideálně by měl poskytovat bezpečnostní aktualizace aspoň po dobu čtyř let a na měsíční úrovni u většiny přístrojů.

2) Jedno bezpečné heslo stačí pro všechny aplikace

Základní poučka o heslech zní, že by měla mít alespoň osm znaků a skládat by se měla z velkých i malých písmen, čísel a několika dalších znaků. To je sice pravda, ale pokud takové „vytuněné“ heslo používáte pro několik různých služeb, nebo dokonce pro všechny, vystavujete se tím velkému nebezpečí. Stačí, aby ho útočník prolomil u jedné služby a ihned ho začne zkoušet u jiných účtů vedených na vaše jméno.

Platí tedy jednoduchá rada, pro každou aplikaci nebo službu používat jiné heslo. Že si je nemůžete zapamatovat? Můžete si je uložit do bezpečnostního trezoru se správcem hesel, který bývá součástí bezpečnostního softwaru, případně do zabezpečené složky, již nabízí například bezpečnostní platforma Knox u mobilních telefonů značky Samsung.

3) Antivir pro mobil není třeba

Češi dlouhodobě mobilní bezpečnost podceňují. Zatímco na počítačích a noteboocích má antivir nainstalováno 90 procent uživatelů, u smartphonů je to asi jen polovina. Důvod? Často to je přesvědčení, že některé značky mobilních telefonů bezpečnostní aplikaci nepotřebují, protože do jejich systému nelze nelegálně proniknout. To je ale obrovská mýlka, která se nemusí vyplatit. Smartphony čelí stejné, ne-li větší vlně malwarových kampaní než desktopová zařízení.

Mobilní hrozby jsou dokonce sofistikovanější, zahrnují i falešné aplikace na první pohled nerozeznatelné od pravých, phishingové kampaně nebo tolik skloňovaný spyware a stalkerware – sledovací programy, které z mobilního telefonu vytvoří špiona ve vaší kapse, aniž byste to tušili. Tomu všemu dokáže kvalitní mobilní antivir zabránit.

4) Na značce mobilu a jejím původu záleží

Začít byste měli už u výběru značky telefonu – zajímejte se hlavně o to, z jaké země a země jakého typu pochází značka vašeho mobilu a jaké má renomé v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí. Nespokojte se s tím, že váš kamarád má podobný mobil… Pokud si nevíte rady, zkuste Google.

Některé značky telefonů riziko snižují vlastními bezpečnostními platformami, které jsou ve smartphonech přímo integrované. To má výhodu – pomůže vám i ve chvíli, kdy telefon ztratíte nebo vám ho někdo ukradne. Můžete prostřednictvím svého účtu k bezpečnostní aplikaci nebo platformě vyhledat přes GPS, kde se telefon nachází, nebo jej uzamknout, zcela smazat jeho obsah nebo spustit sirénu, která útočníka vyleká tak, že telefon zahodí.

Zajímejte se, zda a od jakých národních úřadů kybernetické bezpečnosti má daný telefon certifikaci. Dobrým vodítkem jsou například certifikáty ze Spojených států, Velké Británie či Německa. Například telefony Samsung využívají platformu Knox, která patří k tomu nejlepšímu v oblasti bezpečnosti, co existuje, a má certifikace DISA, BSI, ANSSI a dalších zemí.