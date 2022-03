Facebook otočil o 180 stupňů, výhružky Putinovi jsou opět zakázané

Minulý týden jsme vás informovali o dočasném povolení otěží ze strany Facebooku a Instagramu pokud jde o nenávistné komentáře směrem k ruské armádě a prezidentům Putinovi a Lukašenkovi. Podle všeho ale společnost Meta, která obě populární sociální sítě provozuje, trochu přestřelila a své dřívější stanovisko mírní.

Responding to reports that the Russian government is considering designating Meta as an extremist organization for its policies in support of speech: pic.twitter.com/Y8sUbZDSML

— Nick Clegg (@nickclegg) March 11, 2022