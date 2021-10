Facebook chystá chytré hodinky. Klíčový prvek odkoukaly od Applu

Sociální gigant Facebook tu a tam zkouší prorazit také s hadwarovými produkty, které většinou příliš velký úspěch nesklízejí. Ať už jde o smartphone ve spolupráci s HTC, chytré displeje Portal či vlogovací brýle od Ray-Ban, masového rozšíření se jejich hardware prozatím nedočkal.

To ovšem neznamená, že by to Facebook s výrobou chytrých zařízení vzdal. Podle serveru Bloomberg chystá Facebook chytré hodinky, které by se svým designem měly podobat Applu. Největší sociální síť světa se nicméně dle dostupných informací rozhodla být „papežštější než papež“ a chystá se nasadit kontroverzní designový prvek – výřez pro kameru.

K čemu bude chytrým hodinkám od Facebooku kamera?

O přípravě chytrých hodinek z dílny Facebooku jsme už informovali dříve, nicméně v té době se ještě nespekulovalo, že by měly disponovat kamerou. Podle informací z června totiž měly mít kamery rovnou dvě – jedna by se měla nacházet ve výřezu displeje, druhá by naopak měla být odpojitelná. Přední kameru budou hodinky od Facebooku pravděpodobně využívat pro videohovory s rozlišením 1080p. Chytré hodinky mají rovněž disponovat podporou LTE.

Facebook (nově pod názvem Meta) má údajně v plánu představit hodinky v létě 2022. Bloomberg nicméně tvrdí, že přesné datum představení ještě nebylo stanoveno.