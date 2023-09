Facebook a Instagram v Evropě za peníze? Zuckerberg zvažuje speciální předplatné

Skupina Meta možná zavede povinné předplatné pro své služby Facebook a Instagram

Týkalo by se však pouze uživatelů v EU, a to kvůli směrnici o digitálních službách, která vejde v platnost příští rok

Legislativní přestřelka mezi americkými internetovými velikány a Evropskou unií (EU) v brzké době nejspíš neskončí. Co víc, skupina Meta, která patří k těmto obrům, pravděpodobně zvažuje cosi jako odvetný úder proti eurounijnímu nařízení ohledně uživatelských dat. Sociální sítě jako Facebook nebo Instagram tak už nemusí být zdarma, jako je tomu doposud.

Facebook za peníze

Deník The New York Times přinesl informaci o tom, že společnost Meta Marka Zuckerberga zvažuje základní předplatné pro uživatele v Evropě. Redakci tuto informaci přinesly údajně hned tři zdroje blízké společnosti. „Lidé, kteří by si platili toto předplatné Facebooku a Instagramu, by v aplikacích neviděli reklamy, uvedli lidé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, protože plány jsou důvěrné,“ píše The New York Times.

Toto předplatné zatím nemá jasné kontury, není tedy jasné, jaká může být jeho cena či jak blízko je Meta skutečnému zavedení. Jasné však je, že by platilo pro všechny členské státy Evropský unie, což je 27 zemí s dohromady zhruba 450 miliony obyvateli.

Důležité je si uvědomit, že nápad nepřišel jen tak „shůry“, jde o reakci na směrnici o digitální službách, též akt o digitálních službách (DSA). Ten například zakazuje, aby jednotlivé sociální platformy v rámci jedné rodiny (jako je to v případě Meta a Facebook, Instagram) sdílely uživatelská data. Přitom přesně to Meta dělá a uživatelé k tomu dávají výslovný souhlas, když se na síť registrují.

Evropská unie chce s aktem zajít ještě dál. Nechce, aby zahraniční firmy ukládaly uživatelská data o lidech z Evropy jinde, než právě v Evropě. I proto několik firem již v minulosti oznámilo, že bude využívat evropská datová centra. Velkým trnem v oku pro EU je také personalizovaná reklama, které je na Facebooku, Instagramu a dalších platformách bohaté množství.

Třeba takový TikTok již nabízí možnost blokovat zobrazování personalizovaného obsahu, nicméně jde pouze o doporučování videoobsahu na platformě. Restrikce personalizovaných reklam je další velký krok a pro společnosti jako Google nebo Meta je to potenciálně velké riziko. Právě tato forma reklamy je totiž na internetu zdaleka nejúčinnější a giganti díky tomu vydělávají na prodeji uživatelských dat. Není tedy vyloučeno, že se v budoucnu dočkáme více podobných předplatných.