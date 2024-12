Exynos žije! Samsung opět plánuje nasadit do vlajkových smartphonů vlastní procesory

Galaxy S26 se má opět vrátit k procesorům Exynos

Samsung si údajně lépe pohlídá výrobu, aby nedopadl jako letos

Nadcházející řadu Galaxy S25 budou pohánět pouze Snapdragony

Ihned zkraje příštího roku se uskuteční další ze série Unpacked Eventů, kde Samsung odhalí své vlajkové novinky pro rok 2025. Chystaná modelová řada Galaxy S25 bude v mnohém podobná aktuální generaci, avšak těšit se můžeme na některá dílčí vylepšení – vrcholný Galaxy S25 Ultra dostane zaoblenější tělo, všechny modely by pak měly podporovat bezdrátové nabíjení Qi2. Těšit se můžeme i na nasazení výkonného čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který vystřídá nepopulární Exynos. Pravděpodobně ale jenom v nadcházejícím ročníku.

Exynos se v roce 2026 vrátí

Samsung původně plánoval pro řadu Galaxy S25 vlastní čipset Exynos 2500, ovšem na poslední chvíli se od něj musel odklonit. Podle interních informací Korejci dlouho bojovali s výtěžností výrobních linek, kvůli které museli nakonec sáhnout po osvědčených čipech od Qualcommu. Podobný scénář se odehrál i v roce 2023, kdy celou řadu Galaxy S23 nakonec poháněly Snapdragony.

Výtěžnost výroby Exynosu 2500 se prý nakonec podařilo vyřešit, nicméně kvůli promeškaným termínům nezavítají do lednových vlajkových modelů. Setkat bychom se s nimi měli později v tomto roce ve skládačkách Galaxy Z Flip 7 a Galaxy Z Flip FE.

Čipy Exynos nemají u fanoušků příliš dobrou pověst, neboť oproti Snapdragonům bývají pomalejší a „hladovější“, nicméně Samsung se jejich vývoje a výroby nechce vzdát. Pro rok 2026 údajně připravují čipset Exynos 2600, který by měl pohánět smartphony řady Galaxy S26 – tentokráte si ale Samsung údajně lépe pohlídá výrobní proces, aby nenarazil na podobné problémy jako s Exynosem 2500. Výroba vlastních čipů je pro Samsung důležitá, neboť díky ní může snížit závislost na externích dodavatelích. Ve výsledku také může Samsung ušetřit, neboť se v souvislosti s čipy od Qualcommu opakovaně hovoří o průběžném zdražování.

Otázkou je, zda by Samsung dokázal řadu Galaxy S26 vlastními procesory plně saturovat, nebo zda by vsadil na osvědčený recept „Do Evropy Exynos, do zbytku světa Snapdragon“.