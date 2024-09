Extrémní slevy brzy končí. Xiaomi, Samsung a Honor jsou nejlevnější jen do zítřka

Čtyři dny extrémních slev se pomalu ale jistě blíží do svého finále. Už jen do zítřejší půlnoci můžete pořídit vybrané smartphony a příslušenství za supervýhodné ceny. A aby byl pro vás výběr co nejjednodušší, přinášíme vám pár tipů, které vaši peněženku rozhodně potěší.

Nejlevnější je Samsung, Xiaomi a Honor

Za výrazně nižší ceny jsou teď stovky smartphonů, chytrých hodinek i dalšího příslušenství, my ale rovnou vypíchneme ty nejlepší nabídky. Xiaomi parádně zlevnilo jak svou vlajkovku Xiaomi 14 Ultra, která je k mání už za 22 491 Kč (původně 34 990 Kč), tak i Redmi Note 13 za 3 442 Kč (běžně 4 990 Kč) a Redmi Note 13 Pro už za 4 692 Kč (běžně 6 490 Kč). Nezapomeňte v košíku uplatnit kód xiaomidays.

Parádně teď vychází i Samsung, konkrétně nejnovější Galaxy S24 teď seženete už za 15 990 Kč (původně 21 990 Kč), nejlepší Samsung roku Galaxy S24 Ultra zase za 29 490 Kč (původně 35 490 Kč) a Galaxy S23 FE už za 11 990 Kč (běžně 14 990 Kč).

A slevami nešetří ani Honor. Obří sleva padla na oblíbený Honor Magic6 Pro, který se dá pořídit už za 18 792 Kč, což je vzhledem k faktu, že při svém únorovém debutu atakoval hranici 31 tisíc, hodně slušná nabídka. O tři a půl tisíce levněji vychází Honor 200 Pro a o více než dva a půl tisíce výhodněji i Honor 200. Stačí v košíku použít kód honor20.

TOP 5 produktů z příslušenství

Ani příslušenství nebylo rozhodně o slevy ochuzeno. Výhodně teď pořídíte třeba chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra nebo AirPods 2.