Explozivní série Just Cause se řítí na mobily. Hráči se mohou těšit na příběh i kooperaci

Fanoušci počítačových her sérii Just Cause jistě velmi dobře znají. Vždyť první díl vyšel už před patnácti lety a od té doby se na počítačích a konzolích objevily další tři. Série, která je známá především pro rozlehlé otevřené světy, neutuchající výbuchy ve stylu filmového režiséra Michaela Baye či vzdušnou akrobacii, se nyní podívá také na mobilní telefony s Androidem a iOS.

Exploze, kam se podíváš

K oficiálnímu oznámení titulu s výstižným názvem Just Cause: Mobile došlo již ke konci loňského roku, na čtvrteční digitální akci Square Enix Presents se však připomněl pořádně výbušnou ukázkou. Hra bude k dispozici zdarma, pravděpodobně tak lze počítat s přítomností mikrotransakcí.

Just Cause: Mobile | Cinematic Trailer

Příběh, multiplayer i kooperace

Hra nabídne příběhovou kampaň, kompetitivní multiplayerový režim až pro 30 hráčů a sadu kooperativních misí pro čtyři hráče. Z pohledu hratelnosti můžeme očekávat zběsilou akci z izometrického pohledu, přičemž nebudou chybět klasické propriety jako kotvička, padák či plejáda ovladatelných vozítek.

Hra, kterou pohání technologie Unreal Engine 4, by měla dorazit na obrazovky mobilních telefonů někdy v průběhu letošního roku.