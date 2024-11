Evropská unie ovlivnila poslední finanční výsledky Applu. Zisk meziročně klesl o 36 procent

Apple zveřejnil hořkosladké finanční výsledky za poslední kvartál

Vykázal rekordní tržby, avšak zisk dramaticky poklesl

Firma z Cupertina musela doplatit Irsku vysoký daňový doplatek ve výši 13 miliard eur

Apple v noci na dnešek zveřejnil finanční zprávu za uplynulé čtvrtletí, které v případě Applu uzavírá fiskální rok 2024. Firma z Cupertina překonala očekávání investorů, neboť vykázala rekordní tržby, avšak zisk jí poměrně dramaticky klesl. Apple se totiž musel vypořádat s vysokým doplatkem daně v Irsku ve výši 13 miliard eur – tuto povinnost vyměřil Soudní dvůr EU za nezákonné daňové úlevy, které Irsko Applu od roku 2016 poskytovalo.

Rekordní tržby, výrazně nižší zisk

V uplynulém čtvrtletí Apple utržil 94,93 miliard dolarů (asi 2,2 bilionů korun), což je ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce o 6 procent více. Čistý zisk poklesl z téměř 23 miliard na „pouhých“ 14,74 miliard korun (asi 343 miliard korun), bez zmíněného daňového doplatku v Irsku by ale loňská čísla hravě překonal.

Za celý fiskální rok 2024 Apple utržil 180,683 miliard dolarů, což je ve srovnání s rokem 2023 o 7 procent více, avšak kvůli daňovým povinnostem mu poklesl čistý zisk o 3 procenta na 93,736 miliard dolarů. Akcie Applu krátce po oznámení finančních výsledků klesly o 2 procenta a pravděpodobně budou ještě klesat.

Kvartální tržby z hlediska jednotlivých segmentů byly následující:

iPhone: 46,222 miliardy USD (o 6 procent více než loni)

46,222 miliardy USD (o 6 procent více než loni) Mac: 7,744 miliardy USD (o 2 procenta více než loni)

7,744 miliardy USD (o 2 procenta více než loni) iPad: 6,95 miliardy USD (o 8 procent více než loni)

6,95 miliardy USD (o 8 procent více než loni) Příslušenství: 9,042 miliardy USD (o 3 procenta méně než loni)

9,042 miliardy USD (o 3 procenta méně než loni) Služby: 24,972 miliardy USD (o 12 procent více než loni)

Apple očekává, že v příštích bude větší hlad po nových iPhonech, a to díky Apple Intelligence. Tento balík AI funkcí je totiž vázán na novější hardware, a čím bude Apple Intelligence chytřejší, tím větší bude hlad po nových telefonech. Apple Intelligence je v současnosti dostupná pouze v americké angličtině, už příští rok by se měla rozšířit do dalších zemí a jazyků.