Evropská unie hrozí Metě astronomickou pokutou. Nesmí tvrdit, že je Facebook zdarma

Meta nedávno kvůli Evropské unii dala uživatelům Facebooku a Instagramu na výběr

Buď zaplatí, nebo budou sdílet osobní údaje

Regulátoři ovšem stále nejsou spokojeni, Meta se prý vyjadřuje nepřesně

Evropská unie oznámila společnosti Meta, že její model „zaplať nebo sdílej data“ pro Facebook a Instagram může porušovat zákony na ochranu spotřebitele. Do prvního září musí Zuckerbergova firma navrhnout změny tohoto modelu, který je nyní podle EU zavádějící a matoucí pro uživatele, jinak jí hrozí případné pokuty.

Naráží samozřejmě na skutečnost, že Meta označuje plán se sdílením údajů a reklamami za bezplatný, což není tak úplně pravda. Uživatelé jen neplatí penězi, ale svými osobními údaji a daty.

Regulátoři, kteří zahájili vyšetřování po stížnostech skupin na ochranu spotřebitelů, tvrdí, že společnost používá „matoucí jazyk“, aby vysvětlila rozdíl mezi placenými a „bezplatnými“ verzemi Instagramu a Facebooku. Také prý uživatele tlačí, aby se rozhodli, aniž by měli dostatek času zvážit, jaký na ně bude mít rozhodnutí dopad.

Nelíbí se jim ani nepřehledné podmínky používání, ke kterým se uživatel musí proklikat přes různé hypertextové odkazy, které jej přesměrují na různé části podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů.

Didier Reynders, komisař EU pro spravedlnost, říká, že zákazníci by neměli být „lákáni“ na to, že když si zaplatí předplatné, nebudou vidět reklamy, nebo že je to zdarma, ačkoliv společnost profituje z jejich osobních údajů. Dodal, že společnosti musí být transparentní v tom, jak využívají údaje uživatelů.

Meta na svém jednání nic špatného nevidí

Meta si však nějakého nekalého jednání vědoma není. „Předplatné jako alternativa k reklamě je zavedeným obchodním modelem v mnoha odvětvích, neporušuje rozhodnutí nejvyššího evropského soudu a jsme si jisti, že je v souladu s evropskou regulací,“ uvedl v e-mailu pro časopis The Verge mluvčí společnosti Meta Matt Pollard.

Regulátoři nicméně obviňují internetového obra z porušení směrnice o nekalých obchodních praktikách a směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách. Pokuty za ně mohou činit až 4 % ročních příjmů společnosti v zemích EU, v nichž je obviněna, což v případě Mety rozhodně nejsou malé peníze. Každopádně běžní uživatelé mohou jen doufat, že to nepřestane Metu v EU bavit a nerozhodne se přestat Evropanům nabízet své služby podobně, jako to udělala se svou umělou inteligencí.