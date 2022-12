Epic Store opět rozdává, tentokrát bláznivou městskou akci Saints Row 4

Akce platí až do 15. prosince

V nabídce je zdarma také divoká střílečka Wildcat Gun Machine

Digitální obchod s videohrami Epic Games Store pokračuje v pravidelném rozdávání počítačových her. Tentokrát hráči zdarma dostanou čtvrtý a zároveň jeden z nejpovedenějších dílů ztřeštěné série Saints Row, navíc ve vylepšené verzi s podtitulem Re-Elected, která obsahuje většinu existujících DLC.

Smutnit však nemusí ani ti, kteří již vlastní základní verzi z distribučních platforem Steam či GOG. Z důvodu ukončení prodeje jednotlivých dodatečných balíčků totiž automaticky obdrží bezplatnou aktualizaci právě na obsahově bohatší verzi Re-Elected.

Gratis je také titul Wildcat Gun Machine – frenetická izometrická střílečka, ve které se hráči vypraví do pekelného podzemí plného roztodivných nepřátel.

Nabídka potrvá až do 15. prosince, kdy ji vystřídá zatím pečlivě utajovaný titul, což nebývá zvykem. Ve stejný den v digitálním obchodě Epicu odstartuje velká vánoční slevová akce, v rámci níž bude společnost rozdávat hry každý den, a to prakticky až do konce roku.